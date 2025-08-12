mopo plus logo
Svend Brodersen führt in Japan einen Abstoß aus

Svend Brodersen (28) spielt seit vier Jahren in Japan, aktuell bei Fagiano Okayama. Foto: imago/AFLOSPORT

paid„Hatte ich nicht gedacht“: Ex-St. Pauli Torwart ist in Japan ein Star – auch privat

Von 2010 bis 2021 war Svend Brodersen beim FC St. Pauli. Er ist das letzte Torwart-Eigengewächs, das bei den Profis zum Einsatz kam. Seit vier Jahren spielt der 28-Jährige in Japan und ist glücklicher denn je. Dabei hatte er bei seinem Abschied aus Deutschland eigentlich einen anderen Plan. Die MOPO hat mit dem ehemaligen Kiezkicker über sein Leben in Asien und die Verbindung nach Hamburg gesprochen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

