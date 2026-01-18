„Hat sehr viel Ruhe gegeben“: Rückt Ando gegen den HSV in St. Paulis Startelf?

Das war durchaus eine Bewerbung für mehr: Winter-Zugang Tomoya Ando feierte beim unglücklichen 2:3 in Dortmund sein Pflichtspiel-Debüt für den FC St. Pauli. Beim Stadtderby am Freitag könnte er erstmals in der braun-weißen Startelf auflaufen.

In der 64. Minute schickte Trainer Alexander Blessin den 27-jährigen Japaner für den Abwehrkollegen Adam Dzwigala aufs Feld. Da hatte James Sands St. Pauli gerade auf 1:2 herangebracht. „Ab der 60. Minute hat Adam ein bisschen müde gewirkt“, begründete Blessin seinen Wechsel und lobte Ando für seinen halbstündigen Auftritt: „Er hat es sehr gut gemacht und uns sehr viel Ruhe gegeben.“

Ando zeigt starke körperliche Präsenz

Ein Debüt vor 81.365 Menschen im größten deutschen Stadion – es gibt gewiss einfachere Aufgaben. Doch Ando zeigte eine starke körperliche Präsenz und beeindruckte auch durch seine Kopfballstärke. Situationsbedingte Vorstöße unternahm er auch in bereits erstaunlichem Einklang mit dem braun-weißen Spiel.

„Es war eine sehr spannende Atmosphäre für mein erstes Spiel“, sagte Ando selbst nach seiner Pflichtspiel-Premiere. Einige englische Kommandos seien im Kollegenkreis etabliert, verriet er in Sachen Kommunikation: „Aber auch wenn ich etwas nicht verstehe, muss ich trotzdem positiv spielen, immer aktiv sein.“

Flexibilität ist eine Stärke von St. Paulis neuem Verteidiger

Am Freitag gegen den HSV könnte Ando eine Startelf-Option sein. „Ich muss immer bereit sein, von Anfang an zu spielen“, sagte der dreimalige Nationalspieler. Während er im Testspiel gegen Werder Bremen noch zentral in der braun-weißen Abwehrkette agierte, erfüllte Ando in Dortmund seine Rolle als Außenverteidiger. „Meine Stärke ist es, flexibel einsetzbar zu sein“, erklärte er.

Und auch Blessin betonte mit Blick auf Andos Einwechslung: „Ob es die linke oder die rechte Seite ist, war mir in dem Moment egal.“ Sollte Eric Smith wie bei den Spielen in Wolfsburg und Dortmund auch gegen den HSV auf der Sechserposition eingesetzt werden, würde dies Andos Startelf-Chancen in der Abwehrkette deutlich steigern.