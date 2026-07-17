St. Paulis Vorbereitung geht in die zweite Hälfte. Wer unter Marcel Rapp bislang überzeugt, wer in Flachau unter Druck steht und warum die zweite Halbzeit der Vorbereitung für St. Pauli entscheidend wird.

22 Tage konnte Marcel Rapp in der Vorbereitung des FC St. Pauli bislang nutzen, mit Beginn des Trainingslagers am Freitag bleiben 23 weitere Sonnenauf- und -untergänge, um sein Team bestmöglich auf den Saisonauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth am 9. August vorzubereiten. Mit drei Testspielen in den Knochen ist auch in diesem Punkt die Halbzeit erreicht. Die zweite Vorbereitungshälfte wird nicht nur aus Trainersicht wichtig sein. Einige Spieler müssen das Trainingslager in Flachau und den folgenden Endspurt derweil mehr nutzen als andere, die sich bereits von ihrer besten Seite zeigen konnten.

In der Aufzählung der Gewinner der bisherigen Vorbereitung kommt man an Ben Voll nicht vorbei. Zwar konnte sich der Keeper gegen die bisher unterklassigen Testspielgegner nicht zwingend durch Leistung auszeichnen, ins Wackeln kam sein Stand als Nummer eins dennoch nicht. Nachdem der 25-Jährige den ersten Test gegen Altona 93 krankheitsbedingt verpasst hatte, leistete er sich in den beiden Spielen in Emden und Babelsberg trotz zweier Gegentore keinen gröberen Patzer und integrierte sich besonders im Spielaufbau als zentrales Element. Nach jetzigem Stand wird Voll in seine erste Saison als Nummer eins gehen.

Kaars und Ceesay treffen, Nemeth übernimmt bei St. Pauli Verantwortung

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Auch für David Nemeth soll diese Saison alles anders laufen. Nach verletzungsgeplagten Zeiten will der 25-Jährige mehr Verantwortung übernehmen. Diese Rolle scheint auch Rapp ihm zuzutrauen und ließ in sofort mit der Kapitänsbinde auflaufen. Zwar habe das noch keine langfristige Bedeutung und lasse sich lediglich auf seine Zeit im Verein zurückführen, dennoch scheint es, als könnte Nemeth sich unter Rapp in der Dreierkette durchsetzen.

Dass die Torfabrik der St. Paulianer bislang so heiß lief, lässt sich auch durch die Klasse der Gegner erklären. Trotzdem lassen sich die Leistungen von den Offensivakteuren sehen. Besonders Martijn Kaars, der in allen Tests traf, aber auch Abdoulie Ceesay mit seinem lupenreinen Hattrick in Babelsberg und Taichi Hara, der in drei Spielen dreimal netzte, drehten ordentlich an der persönlichen Werbetrommel. Hinzu kommt Scott Banks, der von sich selbst sagt, in einer neuen Version von seiner Leihe zurückgekommen zu sein, machte in der Vorbereitung einen erfrischenden Eindruck und setzte jede Menge offensive Akzente.

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Martijn Kaars und Abdoulie Ceesay (r.) sind in Topform IMAGO / Oliver Ruhnke

Als Gewinner müssen auch die jungen Spieler genannt werden, die die Chance erhielten, sich zu präsentieren. Jannik Robatsch, Marwin Schmitz, Nick Schmidt, Jannik Westphal, Wissou Kaba und Haron Sabah konnten alle unter Rapps Augen für sich werben. Sabah glänzte gegen Altona durch seinen Doppelpack, auch Westphal machte einen grundsoliden Eindruck. Zwar wird es kaum für größere Rollen im Kader reichen, zumindest für die Zukunft könnten Einsätze durch starke Leistungen in Trainings und Testspielen aber eine Aussicht sein.

Ritzka könnte Probleme unter Rapp bekommen

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Unter Zugzwang stehen derweil andere. Lars Ritzka leistete sich direkt zu Beginn gegen Altona einen folgeschweren Patzer. Klar, man sollte die Leistung in den ersten Testspielen nicht zu hoch hängen. Auffällig war aber, dass Rapp Ritzka bislang ausschließlich als linken Innenverteidiger einsetzte und nicht auf der linken Schiene. Mit Ando, Mathisen, Nemeth und Dzwigala als Konkurrenz in der Dreierkette dürfte es Ritzka schwer haben, sich für mehr zu bewerben als nur als Ergänzungsspieler.

Viel passierte auf dem Transfermarkt bei St. Pauli noch nicht. Umso wichtiger, dass die Neuzugänge sofort einschlagen. Marcus Mathisen brauchte die Eingewöhnungszeit, die man jedem noch so erfahrenen Zugang zubilligen muss. Besonders im Spiel gegen Emden hatte er einige Böcke drin, doch in Babelsberg war ein markanter Schritt nach vorne erkennbar. Sowohl im Positionsspiel als auch im Aufbau war auszumachen, welchen Wert der Däne für St. Pauli noch haben kann.

Jones ist gefordert – auch die WM-Fahrer müssen liefern

Die Formstärke von Kaars und Ceesay sowie die bekannten Kompetenzen von Branimir Hrgota könnte für Ricky-Jade Jones zum Verhängnis werden, ohne dass er dafür allzu viel kann. Er war keineswegs unsichtbar, überzeugte durch sein bekanntes Tempo und setzte einige Akzente, nur der Ertrag blieb aus – und darauf wird es in Liga zwei ankommen. Letztendlich steht und fällt vieles mit der Formation, für die sich Rapp entscheidet. Im 3-5-2 gibt es offensiv andere Möglichkeiten als im 3-4-3. Klar ist: In der Offensive herrscht ein reger Konkurrenzkampf und alle müssen Leistung zeigen. Nur reisen Kaars und Ceesay eben mit einem kleinen Vorsprung nach Flachau.

Und dann sind da ja auch noch die potenziellen WM-Rückkehrer, die erst nach dem Trainingslager zum Team stoßen werden. Connor Metcalfe, Jackson Irvine und Eric Smith müssen sich, sollten sie sich denn für einen Verbleib entscheiden, unter Rapp erst einmal beweisen. Die Qualität ist unbestritten, doch sie müssten zunächst ein Gefühl für den Fußball entwickeln, den Rapp spielen lässt und sich damit vertraut machen. Für sie wären die zwei Wochen nach dem Trainingslager also ebenfalls von besonderer Bedeutung.

St. Pauli testet noch drei Mal

Sowohl die Gewinner als auch die vermeintlichen Verlierer der bisherigen Vorbereitung haben in den drei Testspielen gegen HNK Gorica (19. Juli), den AFC Bournemouth (24. Juli) und RC Deportivo de A Coruña (1. August) noch die Chance, ihre Leistungen zu festigen oder sich mit einem neuen Gesicht zu präsentieren. Auch danach wird es die Gelegenheit geben, sich ins Rampenlicht zu spielen, wie Marcel Rapp bereits feststellte: „Der erste Spieltag ist ja kein Pokalfinale und danach ist die Saison vorbei.“