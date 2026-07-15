22 Feldspieler und vier Torhüter fanden sich am Mittwochvormittag an der Kollaustraße zum Training des FC St. Pauli ein. Lediglich der angeschlagene Adam Dzwigala fehlte – zumindest von den Spielern, die hätten da sein können. Mit Eric Smith, Jackson Irvine und Connor Metcalfe erwartet Cheftrainer Marcel Rapp schließlich noch drei WM-Rückkehrer zurück. Oder? Sicher ist es nicht, dass er mit den WM-Fahrern planen kann. Ähnliches gilt für Joel Fujita und Manolis Saliakas.

Für alle drei WM-Fahrer war im Sechzehntelfinale Schluss. Für Smith, der für Schweden keine Sekunde auf dem Platz stand, war gegen Frankreich Schluss. Die Reise von Metcalfe und Irvine endete im Elfmeterschießen gegen Ägypten, in dem Irvine seinen Schuss im Tor unterbrachte. Der rund dreiwöchige Urlaub, den das Trio nach ihrem Aus bekommen hat, endet im Laufe des anstehenden Trainingslagers im österreichischen Flachau (17. bis 25. Juli).

Welche Rollen Smith und Irvine unter Rapp spielen würden, ist offen und kann sich wohl erst nach dem Trainingslager herausstellen. Besonders wahrscheinlich scheint ein Abgang von Smith, dem man bei einer adäquaten finanziellen Entschädigung wohl keine Steine in den Weg legen würde.

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St. Pauli hat „immer einen Plan B“ bei Abgängen

Zwar kann sich Rapp nicht endgültig sicher sein, das komplette Trio persönlich kennenzulernen, doch nach aktuellem Stand geht er stark davon aus. „Wir können reden, kommen die zurück, kommen die nicht zurück, erst mal haben die alle Vertrag, erst mal gehe ich davon aus, die kommen alle zurück. Punkt“, erklärte der Trainer nach dem Training am Mittwoch. Diese Devise gelte, bis Sportchef Andreas Bornemann ihn über etwas Anderes informiere. „Aber genauso könnte es ja auch sein, dass wir irgendeinen Vertrag verlängern, das weiß man ja nicht“, lenkte er die Gedankenspiele in eine positivere Richtung.

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Gleichzeitig sei man bestens auf alle möglichen Szenarien vorbereitet. „Trotzdem haben wir auch eine Scouting-Abteilung, wo ich mir sicher bin, dass, wenn mal einer gehen sollte, wir dann nicht sagen: ,Um Gottes Willen.‘“ Vielmehr, „und das gilt für alle Spieler“, also auch Joel Fujita, „haben wir immer einen Plan B “, versicherte Rapp.

Rapp: „Vielleicht holen wir noch einen brutalen Spieler“

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Fujita hätte den nachträglichen Drei-Wochen-Urlaub wohl ebenfalls allzu gerne beantragt. Doch der 24-Jährige wurde – vermeintlich um Haaresbreite – nicht für die japanische Nationalmannschaft nominiert und trainierte entsprechend seit Trainingsbeginn voll mit. Als sichere Bestätigung für ein Engagement über die gesamte Saison kann das dennoch nicht gesehen werden. Ein Wechsel des Kreativspielers gilt nicht als ausgeschlossen. Auch Bornemann sei sich darüber bewusst, dass Fujita „mit seinen Qualitäten interessant für andere Vereine ist“.

Ein weiterer Wechselkandidat ist Manolis Saliakas, der laut „Gazetta.gr“ das Interesse von Olympiakos Piräus geweckt haben soll. Im Fall des Griechen zeigte sich Rapp ebenfalls unbeeindruckt, verwies auf den bestehenden Vertrag und darauf, dass er solange Teil seines Kaders sei, bis Bornemann ihn über das Gegenteil informiere.

Auch aufgrund dieser Fragezeichen hat sich Rapp noch nicht auf ein taktisches System festgelegt. „Vielleicht holen wir noch kurz vor knapp irgendeinen brutalen Spieler, der irgendwas besonders gut kann, und dann müssen wir das anders hinbekommen“, erklärte der 47-Jährige. Sicher scheint nur, dass es auf eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette hinauslaufen wird. Ob Rapp davor zwei Achter und drei Offensivspieler spielen lässt oder andersherum, „halten wir uns völlig offen. Es geht eher darum, dass die Jungs die Idee für den Fußball verstehen“.