„Habe mein klares Zeichen gegeben“: Bleibt Eggestein doch bei St. Pauli?

Es war das letzte Mal, dass sie in der Konstellation zusammengekommen waren. Der Kader des FC St. Pauli wird sich verändern in der Sommerpause, entsprechend gaben die Protagonisten noch einmal gemeinsam Gas bei der großen Nichtabstiegsparty im Ballsaal Süd. Einer, dessen Zukunft noch ungeklärt ist, gab derweil noch mal ein Update zu seiner Situation.

Andreas Albers und Robert Wagner zählten zu den Ausdauerndsten beim Fest im Stadion, auch Fin Stevens war mit Leib und Seele dabei. Während der Waliser wohl verliehen werden wird, steht der Abschied des zuerst genannten Duos bereits fest. Zumindest noch nicht offiziell verkündet wurde, was aus Carlo Boukhalfa und Johannes Eggestein werden wird. Boukhalfa wollte sich diesbezüglich nicht äußern, Eggestein hingegen ließ sich zumindest noch ein paar Vokabeln entlocken.

Johannes Eggestein würde gern bei St. Pauli bleiben

„Ich kann dazu wirklich nicht viel sagen“, erklärte der beim 0:2 gegen Bochum eingewechselte Offensivmann, dessen Kontrakt bekanntlich ausläuft. „Ich glaube, am Ende müssen das andere Leute entscheiden. Ich habe mein Commitment gegeben, mein klares Zeichen, dass ich mir vorstellen kann, hier auf St. Pauli zu bleiben. Der Rest ist dann nicht in meiner Hand.“

Das könnte Sie auch interessieren: Blessins Liebeserklärung mit Einschränkung

Gingen sowohl Boukhalfa als auch Eggestein, würden zwei Kollegen aus dem engeren Dunstkreis von Hauke Wahl künftig nicht mehr dabei sein. Doch der Routinier sieht das aus seiner Erfahrung heraus so nüchtern wie möglich und blickt schon nach vorne. „Wie immer in jedem Sommer werden Spieler gehen, die für uns wichtig waren“, sagte Wahl. „So war es letzte Saison, so war es, glaube ich, schon immer, in jedem Verein ist das so.“ Das habe der FC St. Pauli nicht exklusiv.

Hauke Wahl vertraut St. Paulis Sportchef Bornemann

Und schließlich hilft eh kein Klagen, denn es geht weiter. „Wir müssen einfach wieder Jungs holen, die einfach zur Mannschaft passen, charakterlich und auch von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen“, sagte Wahl. Aber das sei ja immer der Fall, da mache er sich keine Sorgen. „Da hat Andreas Bornemann in den letzten Jahren einen guten Job gemacht und wird auch in diesem Jahr einen guten Job machen.“