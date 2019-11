Gute Nachrichten für St. Pauli: Möller Daehli ist nicht schwerer verletzt

Es musste kräftig gezittert werden um St. Paulis kleinen Mittelfeldspieler Mats Möller Daehli. Der 24-jährige hatte sich im Abschlusstraining eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, spielte mit Schmerzen gegen Bochum und musste nach 68 Minuten frustriert den Platz verlassen. Seine Länderspielreise stand auf der Kippe. Doch am Sonntag gab es Entwarnung.

Nach einer gründlichen Untersuchung durch die Mediziner des Kiezklubs am Vormittag stand fest, dass sich der kleine Tausendsassa, der sich in den vergangenen Wochen meist in blendender Form präsentiert hatte, nichts Schlimmes "eingefangen" hat. Knochen und Bänder wiesen keine besorgniserregenden Blessuren nach. Offenbar plagte Möller Daehli nur eine schmerzhafte Blockade.

Möller Daehli reist zu Norwegens Nationalteam

Deshalb fuhr der Blondschopf nach dem individuellen Training an der Kollausttraße wie geplant zu seinen Norwegern. Ob er trotz wiederhergestellter Gesundheit in der EM-Qualifikation gegen die Faröer Inseln und Malta zum Einsatz kommt, ist ungewiss. So oder so hoffen beim Kiezklub alle, dass Möller Daehli unbeschadet zurückkehrt und am 22. November in Aue spielen kann.