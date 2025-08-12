Gute Irvine-Nachrichten bei St. Pauli: Entwarnung bei anderem Kiezkicker

Nebenan reihte sich eine Staubwolke an die nächste, Bagger routierten, Lkw verteilten Sandhaufen nach Sandhaufen auf dem, was mal ein Trainingsplatz beim FC St. Pauli werden soll. Auf dem einzig verbliebenen satten Grün an der Kollaustraße war man am Dienstagmittag vom Begriff Baustelle weit entfernt, besser noch: Coach Alexander Blessin hatte bei der Einheit bis auf eine Ausnahme sein komplettes Personal zur Verfügung. Auch einen, dessen Comeback immer näher rückt.

„Bei Jacko sieht es sehr gut aus“, hatte Sportchef Andreas Bornemann auf MOPO-Nachfrage bereits vergangene Woche in Bezug auf Jackson Irvine erzählt. „Er ist voll im Plan – und sogar ein wenig voraus. Die Fortschritte sind erfreulich und wir hoffen, dass es so weitergeht.“ Es geht! Der Australier war am Dienstag von Anfang bis Ende dabei, konnte jede Belastungsform beschwerdefrei mitmachen. Einzig bei der abschließenden Spielform mischte er noch nicht komplett mit, sondern agierte als Anspieler an der Außenlinie.

Noch einen Schritt weiter ist in Karol Mets ein weiterer lange fehlender Routinier. Der Este kam als erster auf den Trainingsplatz, mischte ohne Einschränkung mit und wirkt nicht nur heiß wie Frittenfett, sondern auch vollends belastbar. Was auch – um die positiven Aspekte abzurunden – auf ein weiteres Duo zutraf.

Jannik Robatsch und David Nemeth wieder im Training

Dass Jannik Robatsch, der den Verona-Test leicht erkrankt verpasst hatte, zügig würde wieder auf dem Platz stehen können, durfte erwartet werden. Und so feierte der Österreicher entsprechend auch sein Comeback – wie auch ein Landsmann, der für ein paar Tage mal kurz Sorge bereitete. Zum Glück offensichtlich unbegründet. Denn wer befürchtet hatte, David Nemeths Adduktorenprobleme könnten erneut münden in eine Schambein-Geschichte, wie er sie schon einmal hat bewältigen müssen, der durfte aufatmen. Auch Nemeth wirkte während der knapp 100 Minuten frisch wie der Morgentau und bestens gelaunt.

Somit fehlte tatsächlich in Ricky-Jade Jones (Schulter-OP) lediglich ein Akteur aus Verletzungsgründen. Fünf Tage vorm Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal gegen Eintracht Norderstedt sieht es entsprechend ausgesprochen positiv aus rund um den FC St. Pauli.