„Gut, dass er wieder dabei ist“: Ein Spieler weckt bei St. Pauli neue Hoffnungen

Es herrschte in beiden Lagern die selten traute Einigkeit, dass es bedeutend besser geht. Auf dem Weg nach vorne ging im Derby beim HSV, aber auch beim FC St. Pauli herzlich wenig, und weil auf dem Platz sehr viele falsche Entscheidungen getroffen wurden, fehlte einem als Beobachter zumindest eine Halbzeit lang die Fantasie, wie sich das würde bessern können. Drei Einwechslungen beim Kiezklub brachten dann zumindest Leben in die Bude.

Da war zum einen Ricky-Jade Jones, der zur Pause den diesmal völlig blassen Martijn Kaars ersetzte und es gefühlt zumindest deutlich vitaler anging, als es sein (allerdings auch nie zielgerichtet eingesetzter) Vorgänger getan hatte. Und nach 65 Minuten gab es dann weiteren frischen Wind. Zum einen durch Kapitän Jackson Irvine, vor allem aber auch, weil Danel Sinani alte Stärken andeuten konnte.

Danel Sinani hat St. Pauli zehn Tage lange gefehlt

„Es ist gut, dass Danel wieder dabei ist“, befand auch Trainer Alexander Blessin, der zuvor in den Spielen und beim Training auf den angeschlagenen Luxemburger hatte verzichten müssen. „Ich fand, er hat es gut gemacht, seinen Körper eingebracht, Fouls gezogen, das war schon sehr positiv.“ Zudem hatte Sinani in Minute 79 die wohl beste Torgelegenheit, war aber an Daniel Heuer Fernandes im HSV-Gehäuse gescheitert.

Grundsätzlich also durchaus eine Empfehlung für die Startelf, „aber er war zehn Tage weg“, schränkte Blessin ein. „Wenn er zweimal trainiert, wird das sicher ein Thema für die kommende englische Woche.“ Dann geht es binnen acht Tagen zum FC Augsburg, im DFB-Pokal zu Bayer Leverkusen und schließlich zu Hause gegen den VfB Stuttgart, was ganz sicher einige Wechsel nach sich ziehen wird.

Danel Sinani macht St. Pauli-Trainer Blessin „Lust auf mehr“

Sinani wird einer davon sein, wenn er so weitermacht. „Das jetzt hat ihm gutgetan, es macht Lust auf mehr“, freute sich sein Coach. „Ich habe das Gefühl, er hat wieder diesen Hunger, mit dem er diese Qualitäten bringt, die uns in der letzten Saison und am Anfang dieser Spielzeit so gutgetan haben. Das habe ich ihm auch gesagt.“