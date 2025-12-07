„Grenzwertig“: Warum Blessin bei Wahl die „Reißleine“ zog und welche Folgen drohen

Es war ein ungewöhnlicher Vorgang, der für Spekulationen sorgte. Ohne Anzeichen einer Verletzung war Hauke Wahl, der belastbare Dauerbrenner, beim Auswärtspiel des FC St. Pauli in Köln nach der Halbzeit in der Kabine geblieben. Erst nach der offiziellen Pressekonferenz zum 1:1 der Kiezkicker in Köln erklärte Trainer Alexander Blessin, warum Wahl erstmals in seiner Zeit beim Kiezklub ausgewechselt worden war.

Dem Chefcoach war selbst nicht wohl bei der ganzen Sache. Das war ihm anzumerken, als er in sehr kleiner Runde nach den Gründen für die frühe Auswechslung von Wahl gefragt wurde. „Es war grenzwertig, dass er überhaupt gespielt hat“, so Blessin. „Er hat sich zwei Tage hundsmiserabel gefühlt. Ich weiß nicht genau, was es ist, ein Magen-Darm-Infekt oder sonst irgendwas.“

Alexander Blessin erklärt Auswechslung von Wahl

Dennoch hatte der Trainer den Innenverteidiger im dritten und letzten Spiel einer extrem strapaziösen englischen Woche aufgestellt. „Unter normalen Umständen, wenn es nicht so prekär gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich darauf verzichtet“, gab Blessin ganz offen zu und meinte natürlich die dem Remis vorausgegangene Horror-Serie von neun Liga-Niederlagen nacheinander. „Aber er wollte der Mannschaft helfen. Er hat es probiert, aber schon nach 35 Minuten gemerkt, dass es nicht mehr geht. Da mussten wir dementsprechend die Reißleine ziehen und wechseln.“

Falscher Ehrgeiz? Zu großes Pflichtbewusstsein? Den eigenen körperlichen Zustand nicht richtig eingeschätzt? Hinterher ist man immer schlauer.

„Wieder hinkriegen“: Einsatz gegen Heidenheim ungewiss

Immerhin hatte Wahl bis zu seiner Auswechslung stabil wie immer gespielt, keine großen Schwächen offenbart und seinen Teil dazu beigetragen, dass es mit 0:0 in die Pause gegangen war. Aber: Nach nur 45 Minuten war er schlichtweg am Ende. Es ist vor allem für Wahl selbst, aber auch für St. Pauli zu hoffen, dass sich der Einsatz nicht kontraproduktiv auswirkt und den so wichtigen Leistungsträger und Führungsspieler nachhaltig und zusätzlich schwächt.

Wahl wird gebraucht im immens wichtigen Heimspiel gegen Heidenheim am kommenden Samstag. Die Hoffnung ist berechtigt, dass Wahl wie so oft in der Vergangenheit in vergleichsweise kurzer Zeit nach Blessuren oder Infekten wieder fit wird und einsatzfähig ist. Garantien dafür gibt es nicht. Blessin: „Wir müssen gucken, dass wir ihn jetzt schnell wieder hinkriegen.“ Die medizinische Abteilung wird alles geben.

Das könnte Sie auch interessieren: „Sei in Acht vor der Schlange!“ St. Pauli-Profi Jones erklärt seinen speziellen Jubel

Sollte es bei Wahl tatsächlich ein Magen-Darm-Infekt gewesen sein, dann ist zu hoffen, dass er sich in der Mannschaft nicht ausbreitet und nicht noch andere Spieler in den wichtigen Tagen der Vorbereitung auf den Heidenheim-Showdown flachliegen. Der Start in die Trainingswoche am Dienstag wird erste Aufschlüsse geben.