Göttlichs Team für St. Paulis Präsidiums-Wahl steht – wer nicht mehr dabei ist

Derzeit wird fleißig am Kader für die zweite Bundesligasaison des FC St. Pauli gebastelt, aber auch in der Führungsetage stehen in einigen Monaten wegweisende Entscheidungen an. Am 15. November wählen die Mitglieder ein neues Präsidium. Präsident Oke Göttlich, seit 2014 im Amt, tritt wieder an und jetzt steht auch das von ihm favorisierte Team, dass sich zur Wahl stellt. Eine amtierende Vize-Präsidentin ist dann nicht mehr dabei.

Die Kandidatinnen und Kandidaten, die Göttlich an seiner Seite wissen will, sind bekannte Gesichter. Motto: Weiter so! Luise Gottberg, Hanna Obersteller und Jochen Winand wollen und sollen als „Vizes“ weitermachen. Die Entscheidung liegt nun bei den Mitgliedern.

Präsidiums-Wahl: Göttlich, Obersteller, Gottberg, Winand

Satzungsgemäß hat der Aufsichtsrat des FC St. Pauli die vorgeschlagenen Personen geprüft und unterstützt die Nominierungen, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

„Der Verein steht für eine besondere Verbindung von Profi-Fußball, sozialgesellschaftlichem Engagement und finanzieller Solidität, die moderne und alternative Impulse zulässt“, sagt Aufsichtsrats-Chefin Kathrin Deumelandt. „Für diesen Weg brauchen wir Fachwissen, Kontinuität und Verbundenheit, um den FC St. Pauli auf Kurs halten zu können. Daher freuen wir uns sehr, dass sich Luise, Hanna und Jochen weiter für unseren Verein in Teilzeit wie ehrenamtlich engagieren.“

Vize-Präsidentin Esin Rager tritt nicht mehr an

Ein Name aus dem amtierenden Präsidium fehlt. Esin Rager, seit 2021 Vize-Päsidentin und vor allem für das Thema Nachhaltigkeit zuständig, tritt nicht mehr zur Wahl an. Sie wird ab Mitte November als Stiftungsrätin der Stiftung Kultur Palast Hamburg tätig sein und widmet sich weiterhin ihren unternehmerischen Tätigkeiten. Beim FC St. Pauli bleibe sie „als enge Beraterin des Präsidiums sowie als Mitglied aktiv“, so der Verein.

„Esin hat diesen Verein mit ihrer Expertise im Themenfeld Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft erhebliche Schritte nach vorne entwickelt“, dankt Göttlich der im Herbst scheidenden Vize-Präsidentin, die sich „nachhaltig um den FC St. Pauli verdient gemacht“ und „uns auch auf menschlicher Ebene bereichert” habe.