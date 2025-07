Gleich vier Klubs wollen ihn: Ex-St. Pauli-Profi Weißhaupt ist heiß begehrt

Er hatte nur wenige Wochen gebraucht, um festzustellen, dass er hier gern heimisch werden würde. Die Leihe von Noah Weißhaupt vom SC Freiburg zum FC St. Pauli entpuppte sich in der vergangenen Rückserie als Gewinn für alle Beteiligten – und trotzdem wird es keine Fortsetzung in dieser Konstellation geben. Stattdessen werben nun andere Klubs um seine Dienste.

19 Einsätze hatte der pfeilschnelle Offensivmann auf dem Kiez angehäuft, keine Eingewöhnungszeit gebraucht, ein Tor erzielt, eines vorbereitet – und sich in Windeseile in seine neue Umgebung verguckt. Auch öffentlich machte der 23-Jährige kein Geheimnis daraus, dass er mit Kusshand würde bleiben wollen, anstatt wieder in den Breisgau zurückzukehren. Auch St. Pauli hatte beziehungsweise hat den gebürtigen Rostocker auch nach Saisonende nie aus den Augen verloren, es gab nur einen Haken.

St. Pauli-Rückkehr von Noah Weißhaupt unwahrscheinlich

Ein weiteres Leihgeschäft ist ausgeschlossen. Und eine mögliche Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich stünde aus Hamburger Warte im Missverhältnis zur so dringend benötigten Torgefahr in vorderster Front. Was Tempo und Dynamik angeht, beides unbestrittene Stärken des Außenstürmers, hat Braun-Weiß in Ricky Jade-Jones und Mathias Pereira Lage bereits zwei Profis verpflichtet. Daher war (und ist) die Wahrscheinlichkeit gering, dass Weißhaupt noch einmal an der Elbe aufschlägt.

Sicher ist nur, dass er beim SC keine Perspektiven hat. Andernorts aber offensichtlich schon. Laut „Bild“ haben sich gleich mehrere namhafte Vereine nach Weißhaupt erkundigt. Dazu zählen Siebe Van der Heydens RCD Mallorca, die PSV Eindhoven sowie mit der AS Monaco und Stade Rennes zwei Klubs aus der französischen Ligue 1.