Gladbach – St. Pauli im Liveticker: Erreicht der Kiezklub das Pokal-Viertelfinale?

In der Liga brennt beim FC St. Pauli, nach neun Niederlagen in Folge, der Baum. Am heutigen Dienstag haben die Kiezkicker jedoch im Achtelfinale des DFB-Pokals die Chance, eine Runde weiterzukommen. Bereits in der letzten Runde hatten die Braun-Weißen gezeigt, dass sie in der Lage sind, in Pokalspielen zu performen. Einfach wird es jedoch nicht: Der heutige Gegner Borussia Mönchengladbach hat sich in den letzten Wochen in Form gespielt (sieben Punkte aus den letzten drei Spielen) und konnte bereits beim 0:4-Sieg am Millerntor vor genau einem Monat seine Qualitäten zeigen. Erreichen die Kiezkicker das Viertelfinale des DFB-Pokals? Oder gibt es für die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin einen weiteren Rückschlag? Um 18 Uhr ist Anstoß.