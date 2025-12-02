mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Lars Ritzka, Eric Smith, Ben Voll und Manolis Saliakas jubeln

In der letzten Runde des DFB-Pokals war der Jubel groß, als der Kiezklub im Elfmeterschießen das Achtelfinale klarmachen konnte. Foto: WITTERS

aktualisieren

Gladbach – St. Pauli im Liveticker: Erreicht der Kiezklub das Pokal-Viertelfinale?

kommentar icon
arrow down

In der Liga brennt beim FC St. Pauli, nach neun Niederlagen in Folge, der Baum. Am heutigen Dienstag haben die Kiezkicker jedoch im Achtelfinale des DFB-Pokals die Chance, eine Runde weiterzukommen. Bereits in der letzten Runde hatten die Braun-Weißen gezeigt, dass sie in der Lage sind, in Pokalspielen zu performen. Einfach wird es jedoch nicht: Der heutige Gegner Borussia Mönchengladbach hat sich in den letzten Wochen in Form gespielt (sieben Punkte aus den letzten drei Spielen) und konnte bereits beim 0:4-Sieg am Millerntor vor genau einem Monat seine Qualitäten zeigen. Erreichen die Kiezkicker das Viertelfinale des DFB-Pokals? Oder gibt es für die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin einen weiteren Rückschlag? Um 18 Uhr ist Anstoß.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test