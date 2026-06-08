Gibt es gar kein (echtes) Angebot? Was Rapp und Bornemann zu Wahl sagen

Jetzt geht es an die Mannschaft! Beim FC St. Pauli stehen die nächsten Personalentscheidungen an. Der neue Cheftrainer ist da, das Trainerteam wurde ergänzt und nun muss der Kader für den Neuanfang in Liga Zwei ausgerichtet werden. Coach Marcel Rapp ist schon voll im Thema. Die heißeste Personalie ist ein Spieler, den er bestens aus seiner Zeit bei Holstein Kiel kennt: Hauke Wahl. Der Abwehrspieler wird bekanntlich von Mitabsteiger VfL Wolfsburg umworben. Und auch ganz persönlich und direkt von Rapp? Was neue neue Coach sagt.

Der Wunsch, sich noch einmal zu verändern und im Karriereherbst finanziell zu verbessern, ist nach MOPO-Informationen groß beim 32-Jährigen, der in den vergangenen drei Jahren Stammspieler, Leistungsträger und Führungsfigur bei den Kiezkickern war. Mit den „Wölfen“ soll er sich über einen Wechsel und die Konditionen einig geworden sein.

Wahl hat bei St. Pauli noch Vertrag bis 2027

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Und St. Pauli? Wahl steht noch bis 2027 beim Kiezklub unter Vertrag. Bei einem Transfer wäre eine Ablöse fällig. Über die Höhe müssten beide Seiten verhandeln und sich einig werden.

„Das Thema mit Hauke und Wolfsburg hält sich lange“, sagte Sportchef Andreas Bornemann bei der Vorstellung des neuen Trainers am Montag auf die Frage nach dem aktuellen Stand bei Wahl, an dem die Wolfsburger bereits in der Endphase der Saison gebaggert hatten, was auch öffentlich geworden war.

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Interessant ist folgender Satz von Bornemann: „Es ist nicht so, dass wir uns als FC St. Pauli konkret damit beschäftigen mussten.“

Gibt es keine direkte Anfrage aus Wolfsburg?

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Heißt das etwa, dass noch gar keine direkte Anfrage von Wolfsburg beim Kiezklub, geschweige denn ein Angebot eingegangen ist? Es klingt jedenfalls schwer danach. Das kann noch kommen, denn der Sommer ist lang. Aber dann wäre die Darstellung, ein Wechsel stünde kurz bevor, falsch.





Möglichkeit zwei: das bislang vom VfL abgegebene Angebot ist aus Sicht von St. Pauli nicht akzeptabel und deshalb keines, mit dem man sich auseinandersetzen müsste, um bei Bornemanns Formulierung zu bleiben. Der Poker um Wahl scheint jedenfalls im Gange und der St. Pauli-Sportchef hat die aktuelle Position des Vereins deutlich gemacht.

Es ist nicht so, dass wir uns als FC St. Pauli konkret damit beschäftigen mussten. Andreas Bornemann

Und Rapp? Der 47-Jährige hat Wahl bei Holstein Kiel trainiert. Der Innenverteidiger war Kapitän und das Verhältnis von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Es wäre naheliegend, wenn St. Paulis neuer Trainer das Gespräch sucht und eine Klärung anstrebt.

Auf die MOPO-Frage, ob er schon mit Wahl telefoniert habe und wie sich dessen Situation darstelle, antwortete Rapp ausweichend. „Grundsätzlich verschaffen wir uns einen Überblick und es ist jetzt nicht der richtige Moment, Wasserstandsmeldungen abzugeben“. Es gehe darum, in Gesprächen herauszufinden, „was stellen wir uns vor, was stellen sich die Spieler vor. Und überhaupt sei es ja „kein Wunschkonzert und es gibt ja auch Regeln, die einzuhalten sind und dann werden wir auch gute Lösungen finden.“ Das sei „ein ganz normaler Prozess“.

Nach MOPO-Informationen hat es bereits einen Austausch zwischen Wahl und Rapp gegeben.