In Berlin wurde bei einem Anschlag auf den CSD eine Person getötet, viele weitere verletzt. Der FC St. Pauli gedenkt den Opfern – und sieht einen Grund mehr, an der Veranstaltung in Hamburg teilzunehmen.

Es waren schockierende Nachrichten, die am späten Samstagabend aus der Hauptstadt vermeldet wurden: Auf dem Berliner Christopher Street Day (CSD) ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Nach aktuellem Stand am Sonntagmorgen ist bei dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag eine Frau ums Leben gekommen, 16 weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt, drei von ihnen lebensbedrohlich (verfolgen Sie hier alle Entwicklungen im MOPO-Liveblog). Am Sonntagmorgen äußerte sich auch der FC St. Pauli zu den Geschehnissen.

„Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen, den Angehörigen und Freund*innen der Opfer des mutmaßlichen islamistischen Anschlags auf den #CSD in Berlin“, schrieb der Kiezklub auf der Kurznachrichten-Plattform Bluesky.

FC St. Pauli äußert sich zu mutmaßlichem Anschlag in Berlin

Anzeige

Hass auf die LGBTQI*-Community sei eine „reale Bedrohung“, so der Verein weiter. Umso wichtiger sei es, „wie bei allen Formen der Menschenfeindlichkeit, gemeinsam Haltung zu zeigen: queer oder nicht, mit Regenbogen-, Totenkopf- oder Progress-Pride-Flagge. Gegen jede Form von politisch oder religiös motiviertem Hass.“

Vor diesem Hintergrund sei der mutmaßliche Anschlag in Berlin „ein Grund mehr, in der kommenden Woche beim CSD in Hamburg gemeinsam Flagge zu zeigen“, erklärte der Verein abschließend.

Anzeige

St. Pauli bei Hamburger CSD-Demo vertreten

Die CSD-Demonstration in Hamburg findet am kommenden Samstag (1. August, ab 12.30 Uhr) statt, der FC St. Pauli ist mit einem eigenen Truck vertreten. Eine Absage der Veranstaltung ist nach aktuellem Stand nicht geplant, wie Manuel Opitz, Pressesprecher von Hamburg Pride, gegenüber der MOPO bestätigte: „Für uns steht fest: Wir lassen uns nicht unsichtbar machen.“