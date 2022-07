Gemeinsam: Diese ehemaligen St. Pauli-Spieler halten sich in Hamburg fit

Es war ein amtliches Gesamtpaket an Profis, das der FC St. Pauli nach der vergangenen Saison hatte ziehen lassen. Diverse Verträge, auch die von treuen Seelen, wurden bekanntlich nicht verlängert, beim Kiezklub stand ein einigermaßen radikaler Umbruch an. Zum Leidwesen derer, die nicht bleiben durften und aktuell feststellen müssen, dass es Zeit und Geduld braucht, einen neuen Arbeitgeber zu finden.

Die in Hamburg verbliebene Fraktion hat sich zusammengeschlossen. Christopher Buchtmann (30) und Rico Benatelli (30) trainieren gemeinsam mit den alten Weggefährten Robin Himmelmann (33) und Jan-Marc Schneider (28), zeitweise war auch Ersin Zehir mit dabei. Der 24-Jährige hat allerdings einen Sonderstatus und muss sich weder kümmern noch sorgen, sein Vertrag beim türkischen Klub Antalyaspor läuft noch bis 2026!

Das restliche Quartett hingegen ist seit dem 1. Juli offiziell arbeitslos. Buchtmann und Benatelli mussten bei St. Pauli gehen, Himmelmann in Eupen, Schneider bei Saliakas-Klub PAS Giannina. Um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein und fit zu bleiben, schuften sie wechselweise auf einem Rasenplatz in Alsterdorf oder einem Fitnessclub in Eimsbüttel und lassen die Welt via Instagram daran teilhaben.

Auch die Ex-St. Paulianer Ohlsson, Lawrence und Makienok haben noch keinen neuen Klub

Buchtmann und Benatelli sind beileibe nicht alleine mit ihrem Problem in der Ex-St. Pauli-Familie. Von den zuletzt nicht Verlängerten kamen bisher lediglich Philipp Ziereis (29, Linzer ASK) und Maximilian Dittgen (27, FC Ingolstadt) andernorts unter, auch Sebastian Ohlsson (29), James Lawrence (29) und Fan-Liebling Simon Makienok (31) haben bislang noch keinen Nachfolgeverein gefunden.