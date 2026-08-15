Eric Smith kommt bei St. Pauli erneut nur kurz zum Einsatz. Trainer Marcel Rapp lobt den Schweden, lässt dessen Zukunft aber offen.

Die Fragen nach der Zukunft von Eric Smith wird Marcel Rapp wohl noch bis zum 1. September ertragen müssen, da schließt das Transferfenster. Außer natürlich, es gibt schon vorher eine Entscheidung, oder zumindest neue Signale, die nicht auf einen Abgang schließen lassen. Dass der Schwede im Spiel gegen Holstein Kiel (2:2) erneut über 60 Minuten auf der Bank Platz nehmen musste, gehört zumindest nicht zu den Zeichen, die St. Paulis Fans Hoffnung machen. Auch Rapps Worte nach der Partie waren zumindest keine langfristige Liebesbekundung an einen der Leistungsträger der vergangenen Jahre.

Immerhin, könnte man meinen, waren es gegen Kiel 26 Minuten plus Nachspielzeit, in denen Smith sein Können unter Beweis hätte stellen können. So richtig gelang ihm das aber nicht. Zwar brachte er mehr Ruhe ins Spiel, was auch Rapp anerkennend feststellte, doch einige Schnitzer schlichen sich auch ein. Insgesamt war es ein solider Auftritt, aber eben keiner, der an die Leistungen der vergangenen Spielzeiten erinnerte.

Rapp sieht Smith vor allem im Mittelfeldzentrum

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Wie schon gegen Fürth agierte Smith nach seiner Einwechslung im zentralen Mittelfeld und übernahm die Rolle des Sechsers für den mit Gelb vorbelasteten Joel Fujita. Für Rapp ist das die vorgesehene Position für den Schweden, wobei er sich auch bewusst sei, dass Smith ebenso weiter hinten eingesetzt werden kann.

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Dass Smith nicht auf mehr Spielzeit käme, liege laut Sportchef Andreas Bornemann derweil nicht an der Leistung oder dem Wechselwunsch des 29 Jährigen, sondern an der „verkürzten Vorbereitung nach der WM-Pause“, wie er kürzlich in der MOPO zu verstehen gab. Auch Smith selbst hatte seinen Kurzeinsatz gegen Fürth kommentiert: „Offensichtlich war es nicht gut genug, sonst hätte ich länger gespielt. Ich versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben. Das ist die Entscheidung des Trainers“, sagte er und stellte gleichzeitig klar: „Ich bin hier. Ich versuche, mein Bestes zu geben.“

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Hat Smith eine Zukunft bei St. Pauli?

Neben Smith und Bornemann äußerte sich nach dem Kiel-Spiel auch Rapp erneut zur Zukunft seines vermeintlichen Noch-Schützlings. „Eric ist per se ein richtig guter Spieler, deswegen haben wir ihn eingewechselt. Er sollte schon das Spiel ein bisschen beruhigen, das hat er auch geschafft, von daher bin ich sehr zufrieden mit seiner Leistung“, zeigte sich der 47-Jährige zunächst zufrieden mit der Leistung seines Spielers.

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Von Wechselwünschen merke man ihm derweil nichts an. „Der Eric ist Spieler, der kommt zum Training, der gibt immer alles“, sagte Rapp und befand die Leistungen als „komplett okay. Da sehe ich jetzt keinen Spieler, der irgendwie keine Lust hat auf St. Pauli, sondern der macht seinen Job, genau so muss das sein“, so der Trainer, der dennoch nicht allzu optimistisch zu sein scheint. „Und dann werden wir sehen, was die Zeit bringt“, ließ er die Zukunft von Smith offen.