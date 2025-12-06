Zehn Tore nach zwölf Spielen in der Liga – Minuswert im Oberhaus. Und in Kombination mit bislang 24 Gegentoren ein toxisches Missverhältnis, das dem FC St. Pauli im Klassenkampf zum Verhängnis werden wird, wenn sich das nicht ändert. Die Kiezkicker sind zwar wieder auf einem guten Weg, aber insbesondere im Sturm gibt es einige Fragezeichen und ein heißes Eisen, das im Winter angefasst werden müsste. Gilt Letzteres auch für die gewonnene Pokal-Kohle? Die MOPO erklärt, wie St. Pauli in der Spitze plant.



