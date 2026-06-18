Drei Japaner hat der FC St. Pauli derzeit unter Vertrag. Die Perspektiven für die kommende Saison sind unterschiedlich, vermutlich werden nicht alle bleiben.

Wer von ihnen bleibt beim FC St. Pauli? Taichi Hara, Tomoya Ando und Joel Chima Fujita (v.l.) nach einem Heimspiel am Millerntor vor der Fankurve. Witters

Japan ist en vogue, keine Frage. Generell werden die Menschen dort wegen des stets bescheidenen und höflichen Auftretens geschätzt, aber sie können auch beißen, wenn sie müssen. Zum Beispiel, wenn sie sich den Job Profi-Fußballer ausgesucht haben, und eben jene aus dem Land der aufgehenden Sonne sind derzeit international massiv gefragt. Auch der FC St. Pauli hat ein Nippon-Trio im Kader – aber wie lange noch?

Als Joel Chima Fujita im vergangenen Sommer für rund 3,5 Millionen Euro aus St. Truiden in Belgien losgeeist wurde, galt das zum einen als genialer Griff von Sportchef Andreas Bornemann. Zum anderen war der Mittelfeld-Motor seinerzeit der erste Japaner, den St. Pauli nach Ryo Miyaichi (2015 bis 2021) verpflichten konnte. Erst im Winter bekam Fujita Gesellschaft aus der Heimat in Person von Tomoya Ando und Taichi Hara. Alle drei haben auch einen für die 2. Liga gültigen Vertrag, zusammenspielen werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit dennoch nicht in der kommenden Saison.

St. Pauli hofft auf einen großen Schub bei Taichi Hara

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Die Perspektiven der drei Spieler sind komplett unterschiedlich, die meiste Luft nach oben hat dabei Hara. Spät im Januar als ablösefreie Sturm-Hoffnung von Kyoto Sanga verpflichtet, hat der 1,91-Meter-Mann bislang noch keinen Fuß in die Tür bekommen. Vier kurze Kurzeinsätze in der Bundesliga sind ein Nachweis dafür, dass was passieren muss, will der 27-Jährige eine Rolle spielen.

Im Verein ist man weiterhin von den grundsätzlichen Fähigkeiten Haras überzeugt. Der Mittelstürmer, so der Tenor, müsse allerdings jetzt schnell seine Zurückhaltung ablegen. Die ist nicht untypisch für Japaner, bei den anderen beiden St. Pauli-Profis aber nur weniger ausgeprägt.

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Kiezklub setzt auf Verbleib von Volltreffer Ando

Tomoya Ando hat es hinbekommen, ohne Kenntnis jedweder Fremdsprache in Hamburg sofort einzuschlagen nach seiner ablösefreien Verpflichtung im Winter von Avispa Fukuoka. Der Innenverteidiger trat von Beginn an sehr selbstbewusst auf und machte intuitiv viele Dinge richtig, was ihn zum Stammspieler in der Rückrunde werden ließ. Seinen Marktwert konnte er in diesem Zeitraum verdreifachen auf jetzt drei Millionen Euro, zur WM hat es der 27-Jährige allerdings nicht mehr geschafft.

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Dennoch hat Ando Eindruck hinterlassen und grundsätzlich seine Erstliga-Tauglichkeit unter Beweis gestellt. Das lässt vermuten, dass sich irgendwann noch irgendwelche Interessenten melden werden, darauf ist man auf dem Kiez vorbereitet. Allerdings hat der Spieler nach MOPO-Informationen von sich aus keinerlei Ambitionen, Hamburg nach nur einem halben Jahr schon wieder zu verlassen. Ando fühlt sich pudelwohl in der Stadt und beim Verein, der darauf setzt, im 1,90-Meter-Hünen eine verlässliche Säule für die kommende Saison zu haben.

Fujita wird St. Pauli mit großer Wahrscheinlichkeit verlassen

Was man in Bezug auf Joel Chima Fujita so nicht sagen kann. Der 24-Jährige wird – wie seine beiden Landsleute – am kommenden Donnerstag zum Trainingsauftakt an der Kollaustraße erwartet. Und er ist Profi genug, sich wie immer mit 100 Prozent hineinzuhängen.

Unterm Strich aber ist es höchst unwahrscheinlich, dass Fujita bis zum Ende der Transferperiode und darüber hinaus Braun und Weiß tragen wird. Aktuell gibt es zwar noch keine konkreten Anfragen, aber die – davon sind Spieler- und Vereinsseite überzeugt – werden noch kommen.



