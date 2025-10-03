Die Partie gehört zu denen, auf die sich tatsächlich beide Vereine und vor allem die Fanlager freuen. Die Beziehung zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen ist bekanntlich von viel gegenseitiger Sympathie geprägt, vor allem auf den Tribünen. Aber bekommt ein Profi wie Bremens Senne Lynen das auf dem Rasen auch mit und nimmt das Einfluss auf das sportliche Geschehen? Im Gespräch mit der MOPO erklärt der Belgier seine Sichtweise und was ihn persönlich mit dem Kiezklub verbindet.



