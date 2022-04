Gegen Ex-Klub Nürnberg: Burgstaller will Party am Millerntor feiern

Es ist ein besonderer Tag für den FC St. Pauli und auch für Guido Burgstaller. Die Kiezkicker treten am Freitag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) am heimischen Millerntor zum ersten Aufstiegs-Endspiel gegen den 1. FC Nürnberg an und ihr bester Torjäger hat Geburtstag, an dem er ausgerechnet auf seinen Ex-Klub trifft. Damit aus dem besonderen Tag auch ein besonders guter Tag wird für St. Pauli und für „Sankt Burgi“, muss ein Sieg her – und für einen Sieg am besten ein Tor von Burgstaller.

Ohne Dreier keine Feier – weder bei St. Pauli noch im Hause Burgstaller, das steht jedenfalls zu vermuten, wenn man den Ehrgeiz des Sturm-Routiniers kennt. 33 Jahre alt wird der Österreicher am Freitag. Nur eine Zahl, klar. Die wichtigere dürfte auch für ihn der Punktestand der Kiezkicker nach Abpfiff des Spiels sein.

Trainer Timo Schultz wünscht seinem Top-Knipser und damit natürlich auch der Mannschaft und sich selbst, dass er sich an seinem Ehrentag mit einem Treffer beschenkt. Der Coach würde dem Angreifer ein Tor „sehr gönnen“. Schmunzelnd fügt er an: „Ich würde ihm noch ein Schleifchen drum machen, wenn es denn passiert.“

FC St. Pauli: Guido Burgstaller trifft auf Ex-Klub Nürnberg

18 Saisontore hat Burgstaller auf dem Konto und nach einer Durststrecke zwischen dem 25. und 29. Spieltag mit seinem Elfmetertreffer in Sandhausen (1:1) eine neue persönliche Tor-Bestmarke in Liga zwei aufgestellt. Jetzt hat er die Chance, mit zwei weiteren Treffern den braun-weißen Tor-Rekord in diesem Jahrtausend zu knacken, den Marius Ebbers mit 20 Buden hält – seit der Aufstiegssaison 2009/2010.

Nürnberg könnte ein gutes Omen sein. Im Hinspiel hatte Burgstaller an alter Wirkungsstätte mit einem Tor und einem Assist entscheidenden Anteil am 3:2-Sieg der Kiezkicker. Auch am Freitag will er vorangehen und tatkräftig mithelfen, dass die Braun-Weißen ihre in den letzten Wochen stotternde Tormaschine wieder auf Hochtouren bringen und erstmals seit dem 5. März mehr als ein Tor erzielen. Dann gibt es eine große Chance auf drei Punkte – und einen Feiertag.