Geburtstag, Comeback, Tor: James Sands feiert bei St. Pauli-Testspiel gleich mehrfach

Das schlechte Wetter konnte ihm den wundervollen Tag auch nicht mehr verderben. Für einen St. Pauli-Profi war der 6. Juli 2025 gleich aus mehreren Gründen ein besonderer, und der Trainer freute sich gleich mit ihm.

Im Dauerregen von Aurich beging James Sands seinen 25. Geburtstag, die schönsten Geschenke bescherte sich der US-Amerikaner gleich mal selbst. Nicht nur dadurch, dass er nach langer Verletzungspause beim 10:0 gegen GW Firrel erstmals wieder in einem Trikot auf einem Fußballplatz stand, dem Mittelfeldmann gelang auch noch einer seiner in der Regel recht seltenen Treffer, nämlich jener zum 9:0. Und das, gleichwohl er nur 35 Minuten mitwirken durfte.

James Sands ist beim FC St. Pauli zurück

„Er hätte auch noch länger spielen können“, erklärte Alexander Blessin, „aber wir wollten kein Risiko eingehen. Die 35 Minuten waren gut, um wieder reinzukommen.“ Dass dies zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung überhaupt schon möglich ist, daran hat der Profi neben der medizinischen Abteilung des Kiezklub persönlich den größten Anteil.

„Er hat extrem konsequent gearbeitet“, weiß der Trainer. Wadenbeinbruch, Innenbandabriss, Operation, lange Reha – seit Mitte Februar war die Leihgabe aus New York komplett raus aus dem Thema. „Ich bin wahnsinnig froh, dass es bisher so gut läuft“, sagte Blessin. Nun benötige der Spieler wieder das Vertrauen in sich und seinen Körper, das Gefühl für die Situation.

Und das mag dann doch noch ein wenig dauern. „Er hat die Einheiten bisher sehr gut mitgemacht, aber wir wissen ja: Wenn man so eine lange Zeit weg war, kommen vielleicht muskuläre Beschwerden. Und da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf.“ Man müsse Sands langsam wieder heranführen.