Ganz viel hochkarätige Offensivpower: So viel St. Pauli steckt in der WM

Es ist weiterhin keine Selbstverständlichkeit, dass eine Fußball-Weltmeisterschaft sportliche Zusammenhänge mit dem FC St. Pauli aufweist. Doch beim in wenigen Wochen (11. Juni) beginnenden Turnier in Mexiko, den USA und Kanada ist gleich eine komplette Elf vertreten, die entweder auf dem Kiez unter Vertrag steht oder eine Vergangenheit dort hat. Und es hätten durchaus noch mehr Spieler sein können bzw. können es noch werden.

So herrschte bei zwei St. Paulianern große Enttäuschung vor, als Japan kürzlich sein Aufgebot präsentiert hatte. Denn es fehlte nicht nur Senkrechtstarter Tomoya Ando (27), auch Mittelfeld-Motor Joel Chima Fujita (25) hatte keine Berücksichtigung gefunden. Noch offen ist, ob ein ehemaliger St. Pauli-Profi dabei sein wird, die Wahrscheinlichkeit aber ist groß. Denn Rodrigo Zalazar (26) hat eine großartige Saison mit Braga hinter sich, wird für 30 Millionen Euro zu Sporting Lissabon wechseln und sollte einen Platz im noch nicht benannten Kader von Uruguay finden.

Ex-Braun-Weißer Rodrigo Zalazar wartet noch

Überhaupt wäre St. Pauli nicht nur dank des offensiven Mittelfeldspielers vor allem in dem Mannschaftsteil vertreten, der in den den vergangenen beiden Bundesliga-Jahren am wenigsten im Fokus gestanden hatte. Die Abteilung Attacke wird über Gebühr repräsentiert, allerdings ausnehmend durch ehemalige Kiezkicker, das dafür dann durchaus prominent.

Zwei ehemalige St. Pauli-Profis im Angriff Kroatiens

So bilden zwei ehemalige St. Paulianer den A-Sturm Kroatiens, wenngleich sie aus zwei unterschiedlichen Generationen stammen. Während dem aktuellen Freiburger Igor Matanovic (23) die Zukunft gehört, wird die WM für Ante Budimir (34, CA Osasuna) vermutlich das letzte große Highlight seiner Karriere sein. Das trifft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf Michael Gregoritsch zu. Der inzwischen für den FC Augsburg spielende Torjäger ist mittlerweile auch schon 32 Jahre jung.

Omar Marmoush und Elias Saad bei WM dabei

Weitere Angreifer, die einst für St. Pauli die Schuhe schnürten, findet man bei anderen Nationen. Omar Marmoush (27) ist bei Ägypten der mit Abstand wertvollste Spieler, der Stürmer von Manchester City ist mit 60 Millionen Euro sogar doppelt so schwer wie Teamkollege Mo Salah (33). Eine Nummer kleiner kommt freilich Elias Saad daher, der den Sprung ins Aufgebot von Tunesien geschafft hat. Und das, gleichwohl der 26-Jährige eine unbefriedigende Saison beim FC Augsburg bzw. als Leihspieler bei Hannover 96 hinter sich hat.

Viktor Gyökeres ist wertvollster Ex-St. Paulianer

Im ersten Gruppenspiel wird Saad mit Eric Smith (29) einen alten Hamburger Mannschaftskollegen wiedersehen, denn für die Tunesier geht es gegen Schweden. Und die Skandinavier haben zudem den Mann in ihren Reihen, der den größten Satz gemacht hat nach seinem Abschied vom Millerntor: Viktor Gyökeres liegt beim Marktwert noch fünf Millionen Euro über Marmoush. Der 27-Jährige kommt als frisch gebackener englischer Meister zum Turnier und kann mit dem FC Arsenal auch noch die Champions League gewinnen.

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Bleibt von den ehemaligen St. Paulianern noch einer, um den es vergleichsweise ruhig geworden ist in den letzten ein, zwei Jahren. Dabei war Leo Östigard (26) mit dem SSC Neapel 2022/23 italienischer Meister geworden, jetzt aber ging es mit CFC Genua lange gegen den drohenden Abstieg aus der Serie A.

Zwei St. Paulianer vermutlich in Australiens Aufgebot

Bleiben zur Komplettierung noch drei aktuelle Namen, verteilt auf zwei Nationen. Natürlich wird Nikola Vasilj (30) zwischen den Pfosten von Bosnien-Herzegowina stehen. Und genauso natürlich werden Jackson Irvine (33) und Connor Metcalfe (26) nicht wegzudenken sein aus dem Aufgebot Australiens. Die Socceroos geben ihren endgültigen Kader am 1. Juni bekannt.