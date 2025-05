St. Pauli setzt sich einen rekordverdächtigen Regenbogen aufs Dach

Die zweite Bundesliga-Saison in Folge wird für den FC St. Pauli bunter – zumindest bei Heimspielen am Millerntor. In der Sommerpause errichtet der Kiezklub auf der Nordtribüne eine Solaranlage in Regenbogenfarben. Es soll die weltweit größte ihrer Art werden.

Zum ersten Heimspiel Ende August sollen die 1.080 Solarmodule angebracht und funktionsfähig sein. Auf 1800 Quadratmetern würden dann etwa 285.000 Kilowattstunden Strom erzeugt, was dem Verbrauch von 80 Mehrpersonenhaushalten im Jahr entspricht. Die Regenbogen-Optik entsteht durch die entsprechende Anordnung der farbig laminierten Module, ein „weltweit technisches Novum“, wie der Verein herausstellte. Die Installation soll ein Zeichen für Vielfalt setzen, das weithin sichtbar ist – etwa vom stark frequentierten Dachgarten auf dem benachbarten Bunker.

Solardach am Millerntor: „Starkes Zeichen auf vielen Ebenen“

„Wir sind begeistert, weil Sichtbarkeit so wichtig ist in diesen Zeiten, in denen versucht wird, die queere Community wieder unsichtbar zu machen“, erklärte Tanja für St. Pauli Pride: „Dass wir jetzt am Millerntor diese Sichtbarkeit in Kombination mit erneuerbaren Energien bekommen, ist ein starkes Zeichen auf so vielen Ebenen, über das wir uns sehr freuen.“

St. Paulis kaufmännischer Geschäftsleiter Wilken Engelbracht bedankte sich beim Energieunternehmen LichtBlick, das für die Umsetzung zuständig ist, für die „langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit“, betont „Es ist für den Verein sehr wichtig, sich auf Partner verlassen zu können, die unsere Haltungen und Ideen so entschlossen unterstützen.“ LichtBlick-CEO Marc Wallraff betonte: „Solche Projekte zeigen, dass Innovation nicht nur eine Frage von Effizienz ist, sondern auch ein Weg, um Menschen zu erreichen und für nachhaltige Lösungen zu begeistern.“