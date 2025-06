Für eine Millionen-Summe: Ex-St. Pauli-Liebling Medic wechselt nach England

Noch vor wenigen Wochen spielte er am Millerntor, freute sich über seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte und auch viele Fans des FC St. Pauli freuten sich über das Wiedersehen mit dem Abwehrhünen, der in seiner Zeit beim Kiezklub zu den Publikumsfavoriten gehörte, für die sich viele Fans auch nach ihrem Abschied aus Hamburg interessieren. Jetzt bricht Jakov Medic zu neuen Ufern auf, ist reif für die Insel. Der Innenverteidiger wechselt für eine Millionensumme nach England. Happy End im Mutterland des Fußballs?

Der Osten Englands lockt ihn jetzt, genauer gesagt: das County Norfolk. Medic steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Norwich City. Nach MOPO-Informationen sind nur noch letzte Details mit dem Traditionsklub aus der EFL-Championship, der zweiten Liga, zu klären. Die dynamisch-wuchtige Abwehrkante hatte auch ein Angebot von Liga-Rivale West Brom und es gab Interesse von deutschen Klubs, aber ein Besuch in Norwich sowie die Gespräche mit den Verantwortlichen und eine klare sportliche Perspektive haben ihn überzeugt.

Die Ablöse für den dynamisch-wuchtigen 26-Jährigen: rund 2,5 Millionen Euro, die Norwich an Ajax Amsterdam zahlen muss, wo der Kroate noch einen bis 2028 laufenden Vertrag hatte.

Jakov Medic: Von Amsterdam via Bochum zu Norwich City

Gespielt hat Medic zuletzt aber für den VfL Bochum, auf Leihbasis. Nach dem Abstieg des VfL, der das Saisonfinale am Millerntor zum Leidwesen der Kiezkicker mit 2:0 gewonnen hatte, war klar, dass die Bochumer als Zweitligist die im Leihvertrag vereinbarte Kaufoption, die bei drei Millionen Euro liegen soll, nicht aufbringen können.

Drei Millionen Euro hatte Ajax Amsterdam im Sommer 2023 an den FC St. Pauli gezahlt, um sich die Dienste des aufstrebenden Innenverteidigers zu sichern, der zwei Jahre für die „Boys in Brown“ gespielt hatte, ein Leistungsträger war, und dem in 65 Pflichtspielen acht Tore gelungen waren. Den Durchbruch hatte Medic bei Ajax nicht geschafft. Ein vorzeitiger Abschied ist nur logisch, für beide Seiten.

Medic machte 65 Spiele für den FC St. Pauli

Sein künftiger Verein beendete die Saison 2024/25 auf einem enttäuschenden 13. Rang (von 24 Vereinen) und hat sich zum Ziel gesetzt, in der kommenden Spielzeit unter die ersten sechs Mannschaften zu kommen und damit die Playoffs um den Aufstieg in die Premier League zu erreichen. Dort spielten „The Canaries“, die Kanarienvögel, wie die Mannschaft von Norwich City aufgrund der Vereinsfarben Gelb und Grün genannt werden, zuletzt in den Saisons 2019/20 und 2021/22.