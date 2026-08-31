Auch für die Hartgesottenen auf dem Kiez ist es gerade keine einfache Situation. Sieglos seit Ende Februar, zwei Punkte aus drei Partien nach dem Abstieg, Pokal-Aus in Runde eins – das geht auch an einem wie Andreas Bornemann nicht spurlos vorbei. Was der Sportchef des FC St. Pauli auch zugibt, aber an seiner grundsätzlich positiven Herangehensweise ändert das herzlich wenig.

„Es fühlt sich nicht gut an“, räumte der 54-Jährige nach dem bitteren 1:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern ein. „Wir wissen, dass Ergebnisse am Ende das Entscheidende sind, und die fahren wir aktuell nicht so ein, wie wir es wollen. Wir belohnen uns in guten Phasen zum Teil nicht mit Toren und ermöglichen es dem Gegner ab und zu zu leicht, zu Toren zu kommen.“ Das sei das Grundthema, daran werde man arbeiten müssen. „Aber die groben Themen, was Geschlossenheit und gemeinsame Ideen angeht, wie wir es machen wollen und wie die Trainer es angehen, das ist sehr gut“, hob er hervor. Die Mannschaft wolle es auch so. „Aber wir brauchen Ergebnisse, um einen guten Flow zu bekommen, den wir im Moment leider nicht haben.“

Trotz St. Paulis Fehlstart bleibt Andreas Bornemann optimistisch

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In eben diesen zu kommen, sei eine hohe Hürde. „Den schenkt uns niemand. Keiner wird uns Punkte überweisen oder freiwillig zur Seite treten, damit wir ein Tor schießen können“, sagte Bornemann. „Das kriegen wir nur gemeinsam mit guter inhaltlicher Arbeit hin.“ Und das passiere bereits, deswegen: „Ich bin sehr zuversichtlich. Wir sind nicht der Aus-Versehen-Betriebsunfall-Absteiger, also müssen wir schnell versuchen, ein Fundament als Antwort auf die Talfahrt zu finden.“ Da tue man sich im Moment schwer, „aber wir haben viele gute Dinge gesehen und gezeigt, die mich zuversichtlich stimmen, damit die Mannschaft sich belohnt und wir uns wieder in die richtige Richtung bewegen“.

So steht es um die Kiezklub-Zukunft von Joel Chima Fujita

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Und zwar mit einem Kader, der auch künftig die beiden vom Marktwert her teuersten Akteure beheimaten wird. Eric Smith hatte schon am Sonntagnachmittag erklärt, dass und warum er sicher bleiben würde, und auch bei Joel Chima Fujita gibt es deutliche Anzeichen. „Es sind noch ein paar Stunden bis Dienstag, aber wir hatten keine Gespräche in irgendeiner Form, die darauf hindeuten, dass er noch geht“, erklärte Bornemann. „Ich glaube, es ist für alle gut, wenn das Thema dann am Dienstag vom Tisch ist. Im Moment sieht es danach aus, als wäre das die Mannschaft und der Kader. Damit sind wir sehr happy.“

Nachvollziehbar, denn qualitativ sollte das Aufgebot allemal dafür taugen, alsbald die Kurve zu bekommen. Ob nun schon am Freitag in Bielefeld oder am Samstag darauf zu Hause gegen Wolfsburg, ist indes auch für einen Experten wie Bornemann nicht prognostizierbar. „Jedes Spiel, das ich bisher in der 2. Liga gesehen habe, war ein 50:50-Spiel“, erklärte er: „Wir müssen so arbeiten, dass wir in der Lage sind, besser zu verteidigen und unsere Möglichkeiten zu nutzen, um zu Ergebnissen zu kommen.“ Es spiele keine Rolle, gegen wen. „Du kannst alle Gegner in dieser Liga schlagen und du kannst gegen alle verlieren.“



