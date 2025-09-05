mopo plus logo
Danel Sinani bejubelt ein Tor für Luxemburg

Da war die Welt noch in Ordnung: Danel Sinani bejubelt Luxemburgs Ausgleich gegen Nordirland. Foto: IMAGO/Majerus

Frust trotz Assist – und späte Tore: So lief es bei St. Paulis Nationalspielern

Ein halbes Dutzend Kiezkicker ist dieser Tage in Sachen Nationalmannschaften unterwegs, die Hälfte von ihnen hat die erste Partie inzwischen hinter sich. Mit unterschiedlichem Erfolg.

Am Freitagmittag deutscher Zeit stand für das bereits für die WM qualifizierte Australien das erste von zwei Testspielen gegen Nachbar Neuseeland auf dem Programm. Es war ein zähes Ringen in Canberra, bei dem Connor Metcalfe über die komplette Distanz mitwirken konnte. Drei Minuten vor Schluss gelang den Socceroos der 1:0-Siegtreffer.

St. Paulis Danel Sinani sammelt einen Scorerpunkt

Mit einer Enttäuschung hingegen begann für Danel Sinani und seine Luxemburger die WM-Qualifikation in der deutschen Gruppe D. Beim Heimspiel gegen Nordirland hatte man sich durchaus etwas ausgerechnet, am Ende aber setzte es eine bittere 1:3-Niederlage. Sinani bereitete dabei den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer durch Aiman Dardari vor. Aber nach der Ampelkarte gegen Seid Korac (66.) kassierten die Hausherren noch zwei Gegentreffer.

Anders dürfte es um die Gefühlslage bei Arkadiusz Pyrka stehen. Erstmals überhaupt in die A-Nationalelf Polens berufen, kam der St. Paulianer beim WM-Qualifikationsspiel in den Niederlanden zwar nicht zum Einsatz, durfte aber beim 1:1 einen etwas überraschenden Punktgewinn bejubeln. Dass das späte Ausgleichstor (80.) seinem Konkurrenten auf der rechten Abwehrseite, Matthew Cash, gelang, wird Pyrkas Freude kaum getrübt haben.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

