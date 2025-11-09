Freiburg – St. Pauli im Liveticker: Schaffen die Kiezkicker endlich die Trendwende?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der krisengebeutelte FC St. Pauli reist ins besinnliche Freiburg, um seine Sieglos-Serie endlich zu durchbrechen. Am vergangenen Wochenende gab es eine bittere 0:4-Niederlage gegen das bis dato sieglose Borussia Mönchengladbach. Nun wollen die Kiezkicker es deutlich besser machen. Die Freiburger blieben beim 0:0 gegen Union Berlin ihrerseits ebenfalls hinter den Erwartungen zurück, gewannen aber am Donnerstag in der Europa League mit 3:1 in Nizza. Es droht ein heißer Ritt im Breisgau zu werden. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine entscheidende Szene im MOPO-Liveticker!

Das Spiel im Liveticker