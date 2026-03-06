mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Alex Meier bejubelt ein Tor für den FC St. Pauli

Sechs Tore bejubelte Meier, als er 2019 zum FC St. Pauli zurückgekehrt war. Foto: WITTERS

paidFrankfurt-Legende Alex Meier verrät: „Ich war bei St. Pauli in der Kabine“

kommentar icon
arrow down

Seine ersten fußballerischen Schritte machte er beim FC St. Pauli und dem HSV, zum gefeierten „Fußballgott“ aber wurde Alex Meier am Main. In Frankfurt verbrachte der gebürtige Buchholzer 14 Jahre seiner aktiven Laufbahn, inzwischen ist der 43-Jährige dort Coach der U19. Vor dem Gastspiel der Eintracht am Sonntag in seinem alten Wohnzimmer am Millerntor sprach die MOPO mit dem Mann, der kürzlich noch als Interimstrainer der Hessen eingesprungen war.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test