Seine ersten fußballerischen Schritte machte er beim FC St. Pauli und dem HSV, zum gefeierten „Fußballgott“ aber wurde Alex Meier am Main. In Frankfurt verbrachte der gebürtige Buchholzer 14 Jahre seiner aktiven Laufbahn, inzwischen ist der 43-Jährige dort Coach der U19. Vor dem Gastspiel der Eintracht am Sonntag in seinem alten Wohnzimmer am Millerntor sprach die MOPO mit dem Mann, der kürzlich noch als Interimstrainer der Hessen eingesprungen war.



