Bei der ersten Saisonniederlage des FC St. Pauli wird der Abwehrchef früh aus dem Spiel genommen. Was Trainer Rapp dazu sagt, überrascht. Marcus Mathisen übt Selbstkritik.

Frustrierend und schmerzhaft war die 1:2-Heimniederlage des FC St. Pauli gegen den 1. FC Kaiserslautern für alle Kiezkicker – aber für einen besonders hart. Abwehrchef Marcus Mathisen wurde nach nur zehn Minuten in der zweiten Halbzeit aus der Partie genommen. Trainer Marcel Rapp lieferte später die Erklärung für die sehr frühe Auswechslung des alles andere als sicheren Dänen. Auch der Verteidiger stellte sich nach dem für ihn sehr bitteren Nachmittag.

Es sagte einiges, was Mathisen nach der ersten Saisonniederlage der Kiezkicker in den Katakomben des Stadions auf die Frage antwortete, warum er so früh aus dem Spiel genommen worden war, untypisch früh für einen Innenverteidiger, der nicht verletzt oder angeschlagen war. „Ich weiß nicht“, sagte der 30-Jährige knapp. „Da müssen Sie Marcel fragen.“ Marcel Rapp, den Trainer. Und noch einmal: „Ich weiß es nicht.“

Marcel Rapp erklärt frühe Auswechslung von Marcus Mathisen

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Der Angesprochene lieferte bei der Pressekonferenz auf Nachfrage folgende Erklärung für die Personalentscheidung, die nur wenig ausführlicher war als die seines Spielers. „Er hatte schon Gelb, wir mussten offensiver spielen und deswegen haben wir uns entschieden, Connor auf die Sechs zu stellen und Eric nach hinten.“ Mehr sagte der Coach nicht dazu.

Das kann nur die halbe Wahrheit gewesen sein. Denn erstens war auch Innenverteidiger-Kollege David Nemeth gelb-belastet in die Halbzeitpause gegangen und zweitens bleibt es eine untypische Maßnahme, einen fitten Abwehrchef aus dem Spiel zu nehmen, Rückstand hin oder her. Hätte Mathisen ein überzeugendes oder gar gutes Spiel gemacht, wäre er mutmaßlich auf dem Rasen geblieben – allein schon, um sich weiter mit der in dieser Saison neuen Abwehrformation einzuspielen.

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Mathisen zeigte gegen Kaiserslautern eine schwache Leistung

Den meisten der 29.549 Zuschauenden im ausverkauften Millerntor-Stadion dürfte nicht entgangen sein, dass der Sommerzugang vom 1. FC Magdeburg bis zu seiner Auswechslung keine gute Leistung gezeigt und auch vor dem 0:2 keine gute Figur abgegeben hatte.

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Die Tatsache, dass Rapp keine Leistungsgründe für Mathisens Auswechslung nannte, kann auch damit zu tun haben, dass er nach dem nun vierten sieglosen Saisonspiel und der nächsten kollektiven Enttäuschung keine negative Einzelkritik vornehmen und seine Spieler schützen wollte und will. Auch über den in der gleichen Spielminute ausgewechselten Martijn Kaars verlor Rapp kein kritisches Wort.

„Ich hätte den Zweikampf gewinnen müssen“

Eine kritische Bewertung des kollektiven Auftritts nahm wiederum Mathisen vor, als es um die Probleme ging, mit denen sich die Mannschaft derzeit selbst das Leben schwermacht. „Im Moment kassieren wir Tore, wenn der Gegner nur wenige Chancen hat, und wir kreieren ziemlich viel, aber wir treffen nicht“, sagt der Defensivmann. „Im Moment sind es kleine Details. Wir müssen unsere Chancen verwerten, wir müssen in der Abwehr konsequenter sein.“ Das gilt auch für ihn.

Beim 0:2 unmittelbar nach Wiederanpfiff hatte sich Mathisen vom eingewechselten Tazemeta austanzen lassen, der anschließend auch noch Mathias Rasmussen hatte aussteigen lassen. „Das zweite Tor, das ist viel zu einfach. Ich habe den ersten Zweikampf verloren, Mati hat den zweiten Zweikampf verloren und dann ist er frei vor dem Tor. Von Anfang an hätte ich den Zweikampf gewinnen müssen. Er hat es aber auch gut gemacht.“

Sieben Gegentore in vier Spielen: St. Pauli hat ein Defensiv-Problem

Fakt ist, dass die Defensive der Kiezkicker derzeit noch nicht stabil genug ist und St. Pauli zu viele Gegentore kassiert: sieben in den ersten vier Pflichtspielen der Saison. Woran das liegt, weiß auch der als neuer Abwehrchef verpflichtete Mathisen nicht genau zu benennen. „Es ist schwer zu sagen im Moment, aber ich denke, es ist ein neuer Trainer, es sind neue Leute in der Abwehr, also ich denke, es war bisher okay, aber wir müssen noch besser werden, wir müssen trainieren.“

Trotz der Niederlage, des angesichts der Resultate enttäuschenden Saisonstarts und auch seiner nicht guten Leistungen hat Mathisen die Zuversicht nicht verloren. „Ich bin zu hundert Prozent sicher, dass es besser wird. Ich bin nicht so besorgt. Wenn wir einfach weitermachen, werden wir Spiele gewinnen und besser werden.“

Spielt Mathisen gegen Bielefeld, oder wird Eric Smith Abwehrchef?

Interessant wird sein, ob Rapp im nächsten Spiel am Freitag in Bielefeld zum fünften Mal in dieser Saison dem Dänen das Vertrauen im Abwehrzentrum schenkt, oder aber Smith von Beginn an ins Zentrum der Dreierkette beordert, die mit dem Schweden in der zweiten Halbzeit stabiler war. Eine heikle Personalentscheidung, vor der Rapp jetzt steht.