Formkurve geht nach oben: Blessin spricht sich für Saliakas-Verbleib aus

Es war die Geschichte des vergangenen Wochenendes: St. Paulis Rechtsverteidiger Manolis Saliakas hatte die Braunweißen mit einem fulminanten Abschluss als klarer Außenseiter gegen den VfB Stuttgart früh auf die Siegerstraße gebracht. Das Tor kam gerade recht für den 29-Jährigen, denn sein Jubel schon länger geplant – Saliakas feierte sein Tor mit dem obligatorischen Baby-Jubel: Ball unterm Trikot, Nuckeln am Daumen. Freuen tut sich auch Coach Alexander Blessin, dies allerdings viel mehr über die aktuelle Leistungsexplosion seines Schützlings.

„Ich habe schon über das Jubeln nachgedacht, als der Ball zu mir kam“, hatte Saliakas nach dem Spiel gegen den VfB grinsend verraten. Die Aktion war lange vorgesehen und so dürfen sich nun auch alle Anhänger der Braun-Weißen über den Nachwuchs im Hause Saliakas freuen. Auch die Frage des Geschlechts blieb nicht lange unbeantwortet: „Es wird ein Junge, der Termin ist im Juni.“

Blessin befürwortet Verbleib des „verrückten Griechen“ Saliakas bei St. Pauli

Ebenso wie über den bevorstehenden Nachwuchs freut man sich auf dem Kiez über die zuletzt ansprechenden Leistungen des werdenden Vaters. Unlängst hob auch Alexander Blessin die Leistung seiner beiden Außenspieler nochmal hervor: „Die beiden (Arkadiusz Pyrka und Saliakas, d. Red.) machen es aktuell einfach herausragend gut“, sagte Blessin. Zurzeit sind die beiden unumstritten erste Wahl auf den defensiven Außenpositionen, auch weil Louis Oppie in einem Formtief steckt und laut seines Trainers aktuell einfach „zu verkopft“ agiert.

Umso wichtiger, dass Saliakas zu seiner Form gefunden hat. „Wir wissen alle um die Qualität von Manolis. Er ist ein Mehrwert für das Team und auf dem Spielfeld weiß man, was man von ihm kriegt“, beschrieb Blessin seinen Rechtsverteidiger, der sich nach schwerem Saisonstart und der anfänglichen Reservistenrolle in den vergangenen Wochen den Stammplatz auf der rechten Seite zurückerkämpft hat. Doch nicht nur seine Qualitäten auf dem Platz gefallen dem Trainer: „Ich mag ihn als Typ, er ist ein verrückter Grieche. Man lacht immer mit ihm.“

Das könnte sie auch interessieren: Hoffnungsschimmer bei St. Pauli: Duo vor Comeback – und „ein paar Fragezeichen“

Und er wurde sogar noch deutlicher. Konkret angesprochen darauf, ob auch er daran interessiert sei, dass Saliakas über den Sommer hinaus beim Verein bleibt, antwortete Blessin: „Na, klar. Ich bin da sicherlich ein Befürworter.“