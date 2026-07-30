Das ging dann doch fixer als erwartet: Gut eine Woche nach dem Abgang von Manolis Saliakas steht der FC St. Pauli vor der Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers.

Rony Jansson (r.) in seinem bisher einzigen A-Länderspiel für Finnland gegen Ungarns Roland Sallai. Der Rechtsverteidiger wird wohl zum FC St. Pauli kommen. Imago/Gonzalez Photo

Die Liste möglicher Abgänge beim FC St. Pauli war relativ lang nach dem Bundesliga-Abstieg. Manolis Saliakas' Name hatte dort eigentlich nicht draufgestanden, doch der Grieche wechselte bekanntlich vergangene Woche zurück zu seinem Ex-Klub Olympiakos Piräus. Jetzt steht wohl sein Nachfolger fest.

Nach MOPO-Informationen wird Rony Jansson im Lauf des Freitags seinen Medizin-Check beim Kiezklub absolvieren. Es ist die offenbar letzte Hürde, die es noch zu nehmen gilt, ehe die Verpflichtung des 22-Jährigen publik gemacht werden kann, und deckt sich mit einem Text im schwedischen „Expressen“. Der hatte zuerst berichtet, dass der Finne von Kalmar FF nach Hamburg wechseln wird.

Finne Rony Jansson kommt wohl zum FC St. Pauli

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Rund 1,5 Millionen Euro soll St. Pauli für Saliakas eingestrichen haben und dürfte nun nicht die komplette Summe reinvestieren. Der Marktwert Janssons wird auf 500.000 Euro taxiert, sein Vertrag lief noch ein Jahr. Gut für Braun-Weiß: Der finnische A-Nationalspieler steht voll im Saft, die Saison in Schwedens Liga ist in vollem Gang. Von den 14 bisherigen Partien verpasste Jansson nicht nur keine, er fehlte sogar nicht einmal eine einzige Minute! Dabei erzielte er drei Treffer und legte zwei auf.

Jansson wird als das nächste europäische Nordlicht nach Eric Smith, Erik Ahlstrand (Schweden), Marcus Mathisen (Dänemark) und Mathias Rasmussen aus Norwegen. Dass mal ein Finne am Millerntor unterwegs gewesen ist, hat nun bereits mehr als drei Dekaden auf dem Buckel: Petri Järvinen und Ari Hjelm waren anno 1992 gemeinsam an die Elbe transferiert worden. Järvinen ging nach einer Saison wieder (21 Spiele, zwei Treffer), Hjelm kam in zwei Saisons auf 48 Partien und sieben Tore.