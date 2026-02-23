Feige Attacke: St. Pauli-Fans von vermummten 96-Anhängern überfallen

Ende September 2023 hatte es in Dessau/Sachsen-Anhalt einen Überfall von Fans des Halleschen FC auf Anhänger des FC St. Pauli gegeben, die sich auf der Heimfahrt nach dem Sieg bei Hertha BSC befunden hatten. Nun gab es am Sonntagabend wieder einen ähnlichen Vorfall, wenngleich mit deutlich weniger beteiligten Personen.

Vor rund zweieinhalb Jahren war gleich eine ganze Busladung Krawallmacher über harmlose St. Pauli-Fans hergefallen, drei Verletzte hatte es zu beklagen gegeben. Und auch diesmal war das Vorgehen der Aggressoren vor allem eins: feige. Im Umfeld des Bahnhofs von Uelzen (Niedersachsen) fielen vier vermummte Männer, durch ihr Outfit dem Klientel von Hannover 96 zuzuordnen, gleich zweimal über St. Pauli-Fans her.

Drei St. Pauli-Fans in Uelzen bedroht und beraubt

Zunächst war das Opfer ein 61-Jähriger, die zweite Aktion richtete sich gegen zwei 37 und 47 Jahre alte Männer. Beide Vorfälle ereigneten sich im Bereich der Bahnhofstraße/St.-Viti-Straße von Uelzen. Die drei genannten Personen wurden jeweils bedrängt, bedroht und auch tätlich leicht verletzt. Zudem raubten die Täter den St. Pauli-Fans braun-weiße Schals, eine Mütze und eine Jacke. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 300 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: So steht es nach dem heftigen Friedl-Foul um Jackson Irvine

Ob die Kiezklub-Fans vom Spiel gegen Werder Bremen zurückgekehrt waren oder einfach nur privat in Uelzen unterwegs gewesen sind, ist unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen eines Raubdelikts und nimmt unter der Nummer 0581-9300 sachdienliche Hinweise entgegen.