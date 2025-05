Liveticker: St. Paulis große Klassenerhalts-Party gegen Bochum

Der FC St. Pauli will im letzten Saisonspiel zu Hause gegen den VfL Bochum die letzten theoretischen Restzweifel an seiner Rettung ausräumen und am ausverkauften Millerntor mit seinen Fans eine Klassenerhalts-Party feiern. Verfolgen Sie das Geschehen auf dem Kiez im Liveticker von MOPO.de! Anpfiff am Samstag ist um 15.30 Uhr

Die Ausgangssituation ist klar und komfortabel: Schon ein Punkt reicht St. Pauli zur definitiven Rettung, selbst bei einer Heimniederlage gegen Schlusslicht Bochum müsste Heidenheim zu Hause gegen Bremen satte 13 Treffer auf die Braun-Weißen gutmachen – und ganz nebenbei Hoffenheim auch noch in seinem Heimspiel gegen Spitzenreiter Bayern München punkten. Auf „99,9 Prozent“ taxierte St. Paulis Abwehrchef Hauke Wahl im MOPO-Interview die Klassenerhaltswahrscheinlichkeit seiner Mannschaft. Gegen Bochum soll das fehlende Promille eingefahren werden – und einige Tore dürften der Stimmung im Stadion nicht abträglich sein.

St. Pauli – Bochum: Das Spiel im Liveticker