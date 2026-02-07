St. Pauli – Stuttgart im Liveticker: Können die Kiezkicker am Millerntor punkten?

Der FC St. Pauli empfängt den VfB Stuttgart zum 21. Spieltag der Bundesliga im Millerntor-Stadion. Die Hamburger brauchen dringend Punkte. Die hat die Konkurrenz am vergangenen Wochenende nämlich geholt, und so haben die Braun-Weißen nun schon vier Punkte Rückstand auf den rettenden Relegationsrang. Gegen den Europa-League-Teilnehmer Stuttgart braucht es heute daher unbedingt etwas Zählbares. Am besten sogar den ersten Dreier im Kalenderjahr 2026. Schaffen die Kiezkicker endlich den so dringend gebrauchten Befreiungsschlag? Um 15.30 Uhr ist Anpfiff, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.