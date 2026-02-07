mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Joel Chima Fujita läuft mit dem Ball

Im Hinspiel gegen den VfB gab es für die Kiezkicker eine 0:2-Pleite. Können Fujita (r.) und Co. heute gewinnen? Foto: WITTERS

aktualisieren

St. Pauli – Stuttgart im Liveticker: Können die Kiezkicker am Millerntor punkten?

kommentar icon
arrow down

Der FC St. Pauli empfängt den VfB Stuttgart zum 21. Spieltag der Bundesliga im Millerntor-Stadion. Die Hamburger brauchen dringend Punkte. Die hat die Konkurrenz am vergangenen Wochenende nämlich geholt, und so haben die Braun-Weißen nun schon vier Punkte Rückstand auf den rettenden Relegationsrang. Gegen den Europa-League-Teilnehmer Stuttgart braucht es heute daher unbedingt etwas Zählbares. Am besten sogar den ersten Dreier im Kalenderjahr 2026. Schaffen die Kiezkicker endlich den so dringend gebrauchten Befreiungsschlag? Um 15.30 Uhr ist Anpfiff, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test