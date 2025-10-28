mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
St. Pauli- und Hoffenheim-Profis in Erwartung eines Standards

Erst vor neun Tagen verlor St. Pauli am Millerntor mit 0:3 gegen Hoffenheim. Am Dienstagabend soll es besser laufen. Foto: imago/Claus Bergmann

aktualisieren

St. Pauli – Hoffenheim im Liveticker: Zieht der Kiezklub ins Achtelfinale ein?

kommentar icon
arrow down

Der FC St. Pauli steckt in der wohl größten Schaffenskrise seit dem Aufstieg in die Bundesliga. Fünf Niederlagen in Serie wie zuletzt mussten die Kiezkicker seither noch nie hinnehmen. Da kommt das DFB-Pokalspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim möglicherweise gerade recht: Fernab des Bundesliga-Drucks erhält St. Pauli die Möglichkeit, in einem anderen Wettbewerb den Negativlauf zu durchbrechen und ganz nebenbei den Einzug ins Achtelfinale einzutüten. Anpfiff ist am Dienstagabend um 20.45 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test