St. Pauli – Hoffenheim im Liveticker: Zieht der Kiezklub ins Achtelfinale ein?

Der FC St. Pauli steckt in der wohl größten Schaffenskrise seit dem Aufstieg in die Bundesliga. Fünf Niederlagen in Serie wie zuletzt mussten die Kiezkicker seither noch nie hinnehmen. Da kommt das DFB-Pokalspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim möglicherweise gerade recht: Fernab des Bundesliga-Drucks erhält St. Pauli die Möglichkeit, in einem anderen Wettbewerb den Negativlauf zu durchbrechen und ganz nebenbei den Einzug ins Achtelfinale einzutüten. Anpfiff ist am Dienstagabend um 20.45 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker