Wahl vor Wolfsburg-Wechsel: Kann Rapp seinen Ex-Kapitän noch umstimmen?

Manchmal ist Profifußball wie Domino, vor allem, wenn es um wichtige Personalentscheidungen geht. Der FC St. Pauli hat mit der Trennung von Trainer Alexander Blessin am Donnerstag Fakten geschaffen. Einen Tag später hat der Verein die Verpflichtung von Marcel Rapp als Nachfolger offiziell gemacht. Diese zentrale Weichenstellung ist ein Treiber in der eigenen Kader- und Zukunftsplanung von Spielern. Weitere Dominosteine werden fallen. Abwehrchef und Führungsfigur Hauke Wahl ist heiß von Mitabsteiger VfL Wolfsburg umworben. Die „Wölfe“ locken mit dem Projekt Wiederaufstieg und einem lukrativen Kontrakt. Kann St. Paulis neuer Chefcoach Wahl davon überzeugen, beim Kiezklub zu bleiben? Die zweite entscheidende Frage: will St. Pauli das überhaupt?

Wahl und Rapp bei St. Pauli – das wäre eine Wiedervereinigung. Von 2021 bis 2023 arbeiteten beide bei Holstein Kiel zusammen. Wahl war Kapitän und damit verlängerter Arm des Trainers. Dem Vernehmen nach war das Verhältnis gut und von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung geprägt.

FC St. Pauli: Hauke Wahl vor Wechsel zum VfL Wolfsburg

Nach MOPO-Informationen soll sich Wahl mit dem VfL Wolfsburg grundsätzlich einig sein über einen Wechsel und sucht die neue Aufgabe in einem neuen Umfeld. Bereits in der Endphase der abgelaufenen Saison hatten die Niedersachsen am Innenverteidiger (Vertrag bis 2027) gebaggert und das Interesse war durchgesickert – oder bewusst durchgestochen worden, um beim direkten Rivalen im Klassenkampf für Unruhe zu sorgen.

Am Mittwoch hatte Wolfsburg mit dem aufstrebenden Tobias Strobl einen neuen Trainer verpflichtet, der für Aufbruch steht und den direkten Wiederaufstieg gestalten soll. Diese Personalie hatte besonderen Einfluss auf Wahls Entscheidung, denn neben Strobl war Alexander Blessin der zweite Topkandidat des VfL. Wer sich entscheidet, den Verein zu wechseln, um sich nochmal zu verändern, der möchte möglicherweise nicht am neuen Arbeitsplatz wieder unter der Regie des alten Chefs arbeiten. Jedenfalls war aus Wolfsburg nicht zu hören, dass Wahl und Blessin zuletzt eine angestrebte Paket-Lösung waren.

Marcel Rapp trainierte Hauke Wahl bei Holstein Kiel

St. Pauli wiederum hat am Donnerstag Fakten geschaffen mit der Freistellung von Blessin und am Freitag mit der Präsentation von Rapp als Cheftrainer. Sein Profil passt zur Aufgabe. Der 47-jährige Pforzheimer, der bis Februar für Holstein Kiel tätig war, kennt die Zweite Liga, weiß, wie man aufsteigt (2024) und bevorzugt eine aktive und ballbesitzorientierte Spielweise und setzt auf taktische Variabilität.

St. Pauli-Präsident Oke Göttlich und Sportchef Andreas Bornemann (r.) präsentieren den neuen Trainer Marcel Rapp. FCSP St. Pauli-Präsident Oke Göttlich und Sportchef Andreas Bornemann (r.) präsentieren den neuen Trainer Marcel Rapp.

Kann Rapp den wechselwilligen Wahl umstimmen? Die Vorzeichen haben sich jedenfalls verändert. Rapp könnte seinen ehemaligen Kapitän zu seinem neuen Spielführer machen und den ohnehin hohen Status des eloquenten Leaders noch einmal stärken.

Wolfsburg lockt Hauke Wahl mit lukrativem Gehalt

Andererseits wäre es auch nachvollziehbar, wenn Wahl nach zwei Jahren des körperlich wie mental zehrenden Klassenkampfes, bei dem kein Spieler so sehr gefragt war und derart oft Stellung nehmen musste wie er, etwas Neues braucht. Dass der VfL den Vollprofi dem Vernehmen nach mit einem Jahresgehalt lockt, dass knapp die Millionengrenze überschreitet und damit das klar höchste in Wahls Karriere wäre, dürfte bei einem 32-jährigen Familienvater ebenfalls eine nicht unwichtige Rolle spielen und das wäre nachvollziehbar.

Wahl ist definitiv ein Spieler, der als stabilisierender Faktor in einer Saison des braun-weißen Neuanfangs im Unterhaus eine zentrale Rolle spielen kann – auf und neben dem Platz. Aber auch für St. Pauli könnte ein Transfer Sinn ergeben. In diesem Sommer kann der Kiezklub für den Stammspieler noch eine Ablösesumme generieren und sich zugleich in der Innenverteidigung verjüngen und für die Zukunft neu aufstellen.

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Wie hoch die Ablöse sein wird, gilt es zwischen beiden Vereinen auszuhandeln. Dass Wahl seinen angestrebten Wechsel wegen Rapp noch einmal ernsthaft überdenkt und gar revidiert, muss als unwahrscheinlich angesehen werden. Weitaus wahrscheinlicher ist, dass in den kommenden Tagen der nächste Abschied bei St. Pauli vermeldet wird.