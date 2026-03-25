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Die St. Pauli-Profis Tomoya Ando und Lars Ritzka in Gladbach

Tomoya Ando und Lars Ritzka fehlen dem FC St. Pauli in naher Zukunft. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

St. Paulis Seuche hält an! Zwei neue Verletzte beim Kiezklub

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Eigentlich besagen ungeschriebene Gesetze, dass sich über eine Saison gesehen Glück und Pech ausgleichen. Was die Verletztensituation des FC St. Pauli anbelangt, scheint es in 2025/26 allerdings eine unrühmliche Ausnahme zu geben, denn auch jetzt in der Länderspielpause reißen die negativen Nachrichten nicht ab.

Am Mittwochmorgen gab der Kiezklub bekannt, dass es zwei neue Namen im Lazarett gibt, beide aus der eh schon dezimierten Defensivabteilung. Zum einen betrifft dies Lars Ritzka. Der 27-Jährige, seit Sommer 2021 beim FC St. Pauli und somit einer der dienstältesten Akteure, hatte laut Vereinsangaben nach einem Sturz in den vergangenen Wochen über Probleme an der Schulter geklagt. Nun unterzog sich Ritzka, der in den vergangenen Partien jeweils zur Startelf gehört hatte, einer geplanten Operation.

St. Pauli: Lars Ritzka an der Schulter operiert – auch Ando fällt aus

Der linke Schienenspieler wird laut FC St. Pauli „vorerst“ nicht zur Verfügung stehen, im Fall von Tomoya Ando fehlt eine Zeitangabe zur vermeintlichen Ausfallzeit bei der offiziellen Mitteilung. In jedem Fall hat sich der Winter-Zugang beim 1:2 am vergangenen Sonntag gegen den SC Freiburg „eine muskuläre Verletzung im Adduktorenbereich“ zugezogen. In Rücksprache mit der medizinischen Abteilung sagte der Innenverteidiger seine geplante Reise zur japanischen Nationalmannschaft ab und blieb in Hamburg.

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Die beiden St. Pauli-Personalien treffen die Braun-Weißen natürlich, zumal in Karol Mets und Manolis Saliakas aktuell zwei weitere Akteure auf vergleichbaren Positionen ebenfalls nicht einsetzbar sind. Allerdings hofft man bei dem Duo, das sich in Gladbach (Mets) und gegen Frankfurt (Saliakas) verletzt hatte und bereits wieder im Lauftraining ist, auf eine Rückkehr zum Spiel bei Union Berlin am Ostersonntag.

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