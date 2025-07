St. Pauli – Nizza im Liveticker: Wie läuft der Test gegen die starken Franzosen?

Zum Abschluss des Trainingslagers wartet auf den FC St. Pauli nochmal ein besonders starker Gegner. OGC Nizza wurde letztes Jahr vierter in der französischen Liga und darf damit an den Champions-League-Qualifikationsspielen teilnehmen, um in der kommenden Saison in der Königsklasse zu starten. Für die Jungs von Alexander Blessin also ein richtiger Härtetest. Mut dürften die letzten beiden Testspiele der Kiezkicker machen. Sowohl gegen Silkeborg (4:1), als auch gegen den Karlsruher SC (6:1) konnte man mit überzeugenden Leistungen gewinnen. Gelingt heute auch wieder ein Sieg? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidende Szene. Ab 15 Uhr gehts los!