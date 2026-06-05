„Viel Tatendrang“: Was sich St. Pauli vom neuen Trainer Marcel Rapp verspricht

Drei Wochen lang geschah (gefühlt!) wenig, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Einen Tag nach der Trennung von Trainer Alexander Blessin hat der FC St. Pauli offiziell den Nachfolger präsentiert. Den Neustart der Kiezkicker nach dem Abstieg aus der Bundesliga wird Marcel Rapp gestalten, der zuletzt Favorit für den Job und sich mit dem Verein bereits einig geworden war (MOPO berichtete). Der Mann weiß, wie Aufstieg geht…

Rapp wird mit der herausfordernden Mission der Neuausrichtung in Liga zwei betraut. Der 47-Jährige steht als Trainer für aktiven Ballbesitzfußball und taktische Variabilität und gilt als jemand, der eine Mannschaft formen und Spieler entwickeln kann, auch junge Talente. Das war im Bundesliga-Klassenkampf bei Blessin zu kurz gekommen.

FC St. Pauli präsentiert Marcel Rapp als neuen Trainer

Der Neue ist Feuer und Flamme. Für Rapp, der zuletzt Holstein Kiel trainiert hat, ist St. Pauli der bislang größte Klub und damit eine große Herausforderung und auch Chance, die er unbedingt nutzen will. Wie gut es tatsächlich passt zwischen St. Pauli und dem Familienvater (zwei Töchter) aus Baden-Württemberg, muss und wird sich noch zeigen.

„Beim FC St. Pauli wartet eine sehr spannende Aufgabe und ich habe große Lust, sofort in die Vorbereitung auf die neue Saison einzusteigen“, wird Rapp in der offiziellen Mitteilung zitiert. „Der Verein ist ambitioniert, hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt möchte ich die nächsten Schritte an der Kollaustraße und im Millerntor aktiv mitgestalten. Das Stadion und die Fans kenne ich bereits aus meiner Kieler Zeit als Gast, umso mehr freue ich mich darauf, die Atmosphäre bald als Heimtrainer zu erleben.“

Gut für St. Pauli: der Vertrag von Rapp in Kiel ist nach der Trennung im Februar aufgelöst worden, weshalb der neue Coach den Kiezklub keine Ablöse kostet.

Bornemann: Veränderte Ausrichtung und mehr Entwicklung

St. Pauli-Sportchef Andreas Bornemann sieht in Rapp den passenden Mann für die kommenden Aufgaben im Unterhaus. „Wir freuen uns, dass wir in Marcel Rapp einen Trainer gewinnen, der Erfahrung im deutschen Profifußball mitbringt und bereits bewiesen hat, dass er sowohl Teams formen als auch Spieler weiterentwickeln kann.“

Leidenschaft: Marcel Rapp ist neuer Chefcoach des FC St. Pauli. Zuletzt trainierte er Holstein Kiel. WITTERS Leidenschaft: Marcel Rapp ist neuer Chefcoach des FC St. Pauli. Zuletzt trainierte er Holstein Kiel.

In Liga zwei werde St. Pauli die fußballerische „Ausrichtung erneut ein Stück weit anpassen müssen“, wie Bornemann sagt. Heißt: eine aktivere Spielweise, wenngleich eine stabile Defensive die Basis bleiben dürfte. „Marcel hat uns in einem offenen Austausch mit seinen Ideen, Vorstellungen und viel Tatendrang absolut überzeugt.“

Rapp leistete erfolgreiche Arbeit bei Holstein Kiel

Rapp war fünf Jahre (2021 bis 2026) Trainer von Holstein Kiel, hatte die „Störche“ 2024 in die Bundesliga geführt und auch nach dem direkten Abstieg weitergemacht. Im Februar dieses Jahres war der gebürtige Pforzheimer jedoch in sportlich prekärer Lage beurlaubt worden. Sein Nachfolger in Kiel: Ex-HSV-Trainer Tim Walter.

Kiel war Rapps erste Cheftrainer-Station im Männerbereich. Zuvor war der Ex-Profi (u.a. Karlsruher SC, Stuttgarter Kickers, Carl Zeiss Jena) kurzzeitig Co-Trainer bei der TSG Hoffenheim und einige Jahre im dortigen Jugendbrereich als Trainer tätig.