Kann Kapitän Irvine auch gegen Leipzig spielen? Das ist der Stand

Irgendwann in hoffentlich eher fernerer Zukunft wird er vielleicht mal Aufklärungsarbeit leisten und das große Rätsel auflösen. Jetzt gerade aber genießt Jackson Irvine die Situation so, wie sie ist, nämlich um Lichtjahre besser als noch vor zwei Wochen. Daran hat sich nach MOPO-Informationen auch im Anschluss ans Derby nichts geändert.

Kurzer Blick zurück: Unmittelbar vor dem geplanten Jahresauftakt gegen RB Leipzig traten bei St. Paulis Kapitän Probleme am operierten Fuß auf, die Hiobsbotschaft ließ nicht lange auf sich warten. „Auf unbestimmte Zeit“, so vermeldete der Verein, würde der 32-Jährige nicht zur Verfügung stehen, was in der Folge relativ direkt Spekulationen über das Saison-Aus und eine weitere Operation forcierte.

St. Pauli verpflichtet Ersatz für Jackson Irvine

Ganz abwegig waren derlei Gedankengänge nicht, auch im Verein bereitete man sich auf den Worst Case vor und schaute sich auf dem Transfermarkt nach möglichen Alternativen um. Fündig wurde man schließlich, das weiß man seit Samstagmittag, bei Alexander Blessins Ex-Klub Union Saint-Gilloise. Mathias Rasmussen, den man schon im Sommer auf dem Zettel gehabt hatte, wurde verpflichtet. Der Norweger könnte sportlich die Rolle Irvines vom Profil her auf jeden Fall erfüllen.

Der 28-Jährige wird auch bald gebraucht werden, allerdings nicht mehr in der Hektik und Intensität, die man zunächst hatte befürchten müssen. Irvine war bekanntlich am vergangenen Dienstag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt, hatte gegen den HSV im Kader gestanden und war nach 65 Minuten eingewechselt worden. Man wartete gespannt, wie er die Belastung würde wegstecken können – und durfte schließlich aufatmen.

Kiezklub wird Mathias Rasmussen noch brauchen

Nach MOPO-Informationen zwickt es bei Irvine, der ja einige Tage mit dem Training hatte aussetzen müssen, in Folge dessen hier und da in der Muskulatur. Der Fuß aber beziehungsweise die schmerzende Stelle machten keinerlei Probleme, sodass der Kapitän Stand jetzt auch für das RB-Nachholspiel am Dienstagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) zur Verfügung stehen wird. Dennoch ist Rasmussens Präsenz enorm wichtig, denn in Connor Metcalfe fällt der bisher einzige Eins-zu-eins-Ersatz für Irvine weiterhin mit rätselhaften Knieproblemen aus.