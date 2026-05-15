FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Für den FC St. Pauli geht es um alles. Es ist das Spiel der Spiele in dieser Saison. Am letzten Spieltag trifft die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin auf den direkten Konkurrenten VfL Wolfsburg und kämpft um den Einzug in die Relegation und gegen den direkten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Beide Mannschaften sind punktgleich, die Kiezkicker haben aber das schlechtere Torverhältnis – und brauchen unbedingt einen Sieg, um sich zumindest in die Relegationsspiele zu retten. Die Partie am 34. Spieltag ist ein echtes Finale. Tickets für die Begegnung am Millerntor sind natürlich längst alle ausverkauft. Fans, die keine Karten haben, können das Spiel aber trotzdem verfolgen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie am Samstag bei Sky, DAZN & Co. live im TV und im Stream sehen können.

Anpfiff des Spiels zwischen St. Pauli und Wolfsburg ist am Samstag, den 16. Mai 2026, um 15.30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg. Die Partie wird nicht im Free-TV zu sehen sein, es gibt keine kostenlose Übertragung im Fernsehen. Stattdessen zeigt Sky das Spiel live und exklusiv im Pay-TV sowie im Livestream bei Sky Go und WOW. Außerdem ist die Begegnung in der Bundesliga-Konferenz bei DAZN zu sehen. Für beide Anbieter benötigen Sie ein Abo. Einen Livestream bei Magenta TV, Amazon Prime, Netflix oder Disney Plus gibt es nicht.

FC St. Pauli – VfL Wolfsburg: Alle Infos im Überblick

Saison : Fußball-Bundesliga 2025/26, 34. Spieltag

: Fußball-Bundesliga 2025/26, 34. Spieltag Datum : Samstag, 16. Mai 2026

: Samstag, 16. Mai 2026 Spielort : Millerntor-Stadion, Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg-St. Pauli

: Millerntor-Stadion, Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg-St. Pauli Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Free-TV : keine Übertragung im Fernsehen

: keine Übertragung im Fernsehen Pay-TV : Sky (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz)

: Sky (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz) Stream / Livestream : Sky Go, WOW (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz)

: Sky Go, WOW (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz) Highlights: RTL+ (nach Spielende), ARD (Samstagabend), ZDF (Samstagabend), Sport1 (Sonntag)

Die Übertragung bei Sky beginnt am Samstag schon um 13.30 Uhr auf den Sendern Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport News HD und Sky Sport Top Event HD. Dort wird es bereits zwei Stunden vor Anstoß extra ausführliche Vorberichte zu allen Spielen im Saisonfinale geben, also auch zum FC St. Pauli und zum VfL Wolfsburg. Um 13.30 Uhr startet auch die Vorberichterstattung für die Konferenz bei DAZN inklusive einer FanZone, in der die Nutzer per Chat miteinander interagieren können. Beide Plattformen bieten eine ausführliche Berichterstattung zur Bundesliga am letzten Samstagnachmittag der Saison.

St. Pauli-Spiel gegen Wolfsburg live im TV bei Sky und DAZN

Das Spiel wird dann ab 15.30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 2 HD zu sehen sein. Moderator im Studio ist Michael Leopold, Experte ist der ehemalige Fußball-Nationalspieler Didi Hamann. Live-Kommentator ist Kai Dittmann. Zusätzlich ist die Partie in der Konferenz bei DAZN zu sehen. Moderatoren dort sind Daniel Herzog und Laura Wontorra, Experten sind Michael Ballack und Sami Khedira. Live-Kommentator in der Konferenz ist Lukas Schönmüller. Im Radio läuft eine Live-Reportage bei der ARD-Sportschau, in der ARD-Audiothek und im Webradio.

Wolfsburgs Dzenan Pejcinovic (r.) traf im Hinspiel ganz spät zum 2:1-Sieg gegen St. Pauli. WITTERS Wolfsburgs Dzenan Pejcinovic (r.) traf im Hinspiel ganz spät zum 2:1-Sieg gegen St. Pauli.

Direkt im Anschluss an das Spiel zwischen St. Pauli und Wolfsburg zeigen Sky und DAZN ausführliche Nachberichte, Analysen, Interviews mit Spielern und Highlights. Unmittelbar nach Abpfiff gibt es bei RTL Plus (RTL+) eine Zusammenfassung mit allen Toren und Höhepunkten. Im Free-TV ist erst ab 18.30 Uhr ein Zusammenschnitt der Partie in der ARD-„Sportschau“ zu sehen. Zudem ist das Spiel am Samstag Teil der Zusammenfassung im ZDF um 21.45 Uhr. Sport1 darf außerdem am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr die Highlights aller Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga zeigen. Ab Montag präsentieren das ZDF und andere Medien dann kurze Clips von allen Spielen in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram.

Wenn Sie das St. Pauli-Spiel nicht live im TV sehen können oder kein Abo bei Sky und DAZN haben, können Sie die Partie gegen Wolfsburg stattdessen kostenlos im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de erfahren Sie per Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone alle wichtigen Highlights live und kostenfrei. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Samstag rund eine Stunde vor Anpfiff, ab 14.30 Uhr, ganz aktuell mit der Startelf beider Mannschaften.

Wer spielt? Wer fällt aus? Die möglichen Aufstellungen

Für beide Mannschaften ist es die wohl wichtigste Partie der Saison, immerhin geht es sowohl für St. Pauli als auch für Wolfsburg um den Abstieg aus der Bundesliga. Beide Trainer werden daher sehr wahrscheinlich ihre besten Spieler aufs Feld schicken. Nach den Eindrücken aus dem Training in dieser Woche lassen sich die folgenden Aufstellungen vermuten:

FC St. Pauli: Vasilj – Dzwigala, Ando, Smith – Pyrka, Fujita, Irvine, Ritzka – Sinani – Kaars, Hountondji; Trainer: Blessin

VfL Wolfsburg: Grabara – Vavro, Belocian, Koulierakis – Souza – Kumbedi, Eriksen, Wimmer, Maehle – Daghim, Pejcinovic; Trainer: Werner

Ausfälle: Wahl (krank), Nemeth (krank), Oppie (krank), Mets (Muskelverletzung), Saliakas (Muskelverletzung), Pereira Lage (Kreuzbandriss), Sands (Sprunggelenksverletzung), Spari (Syndesmoseriss), Robatsch (Muskelverletzung) / Arnold (Leistenverletzung), Wind (Oberschenkelverletzung), Seelt (Knieverletzung), Rogério (Muskelverletzung), B. Dárdai (angeschlagen), Cleiton (angeschlagen)

Bilanz: Wie stehen die Chancen für St. Pauli?

Um ehrlich zu sein, ist es ein völlig offenes Duell zwischen St. Pauli und Wolfsburg. Beide Mannschaften wollen mit aller Kraft den Abstieg verhindern und in die Relegation einziehen – es ist ein Spiel mit K.o.-Charakter. Vorzeichen wie der Saisonverlauf oder die vergangenen Auftritte spielen in solchen Partien kaum eine Rolle mehr. Es wird vor allem darum gehen, wer an diesem Nachmittag den besseren Tag erwischt. Ein Vorteil für den Kiezklub kann die heimische Kulisse am Millerntor sein. Dementsprechend tendieren auch die Wettanbieter bei ihren Quoten leicht zu den Braun-Weißen.

Im August 2001 trafen St. Pauli und Wolfsburg erstmals in der Bundesliga aufeinander. Hier erzielt Christian Rahn (vorne) per Freistoß das 1:0. IMAGO / Rust Im August 2001 trafen St. Pauli und Wolfsburg erstmals in der Bundesliga aufeinander. Hier erzielt Christian Rahn (vorne) per Freistoß das 1:0.

Auch die bisherige Bilanz zwischen St. Pauli und Wolfsburg spricht klar für die Kiezkicker. Die Historie von 49 Aufeinandertreffen, die bis in die damalige Regionalliga Nord, Oberliga Nord und 2. Bundesliga Nord zurückreicht, weist 24 Siege für den Kiezklub und nur 9 für den VfL aus (bei 16 Unentschieden). In der Bundesliga ist das deutlich ausgeglichener: Hier endeten fünf von sieben direkten Duellen mit einem Remis, außerdem gab es je einen Sieg für beide Teams. Gewann zuletzt eine Mannschaft, war dies immer nur das Heimteam – wie im Hinspiel im Januar, als Wolfsburg gegen St. Pauli ganz spät mit 2:1 siegte.

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