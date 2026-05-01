FC St. Pauli gegen FSV Mainz 05: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Der FC St. Pauli braucht weiter dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Am 32. Spieltag und damit drei Wochen vor Ende der Saison liegt die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin weiterhin auf dem Relegationsplatz und kämpft um den Klassenerhalt. Gegen den 1. FSV Mainz 05 hoffen die Kiezkicker daher auf einen Heimsieg am Millerntor und damit auf wichtige Zähler im Endspurt dieser Saison. Tickets für die Begegnung im Millerntor-Stadion sind allesamt ausverkauft. Fans, die keine Karten haben, können das Spiel aber trotzdem verfolgen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie am Sonntag bei Sky, DAZN & Co. live im TV und im Stream sehen können.

Anpfiff des Spiels zwischen St. Pauli und Mainz ist am Sonntag, den 3. Mai 2026, um 15.30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg. Die Partie wird nicht im Free-TV zu sehen sein, es gibt keine kostenlose Übertragung im Fernsehen. Stattdessen zeigt DAZN das Spiel live und exklusiv im Pay-TV und im Livestream. Dafür benötigen Sie ein Abo. Einen Livestream bei Sky, WOW, Magenta TV, Amazon Prime oder Disney Plus gibt es nicht

FC St. Pauli – 1. FSV Mainz 05: Alle Infos im Überblick

Saison : Fußball-Bundesliga 2025/26, 32. Spieltag

: Fußball-Bundesliga 2025/26, 32. Spieltag Datum : Sonntag, 3. Mai 2026

: Sonntag, 3. Mai 2026 Spielort : Millerntor-Stadion, Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg-St. Pauli

: Millerntor-Stadion, Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg-St. Pauli Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Free-TV : keine Übertragung im Fernsehen

: keine Übertragung im Fernsehen Pay-TV : DAZN (Abo)

: DAZN (Abo) Stream / Livestream : DAZN (Abo)

: DAZN (Abo) Highlights: RTL+ (nach Spielende), ARD (Sonntagabend)

Die Übertragung bei DAZN beginnt am Sonntag um 14.45 Uhr auf dem TV-Sender von DAZN und im Stream. Dort wird es eine Dreiviertelstunde vor Anstoß ausführliche Vorberichte zum FC St. Pauli und zu Mainz 05 geben. Um 15 Uhr startet dann die intensive Vorberichterstattung bei DAZN. Es wird auch eine FanZone geben, in der die Nutzer per Chat miteinander interagieren können.

St. Pauli-Spiel gegen Mainz live im TV bei DAZN

Das Spiel wird dann ab 17.30 Uhr live bei DAZN zu sehen sein. Moderator im Studio ist Jochen Stutzky, Experte ist der ehemalige Fußball-Bundesliga-Profi Nils Petersen. Live-Kommentator ist Max Siebald. Zusätzlich gibt es auch während der Partie die DAZN FanZone für Fans und Zuschauer. Im Radio läuft eine Live-Reportage bei der ARD-Sportschau, in der ARD-Audiothek und im Webradio.

In der vergangenen Saison kassierte St. Pauli gegen Mainz hier am Millerntor eine 0:3-Pleite. WITTERS In der vergangenen Saison kassierte St. Pauli gegen Mainz hier am Millerntor eine 0:3-Pleite.

Direkt im Anschluss an das Spiel zwischen St. Pauli und Mainz zeigt DAZN ausführliche Nachberichte, Analysen, Interviews mit Spielern und Highlights. Unmittelbar nach Abpfiff gibt es bei RTL Plus (RTL+) eine Zusammenfassung mit allen Toren und Höhepunkten. Im Free-TV ist erst um 21.15 Uhr ein Zusammenschnitt der Partie in der ARD zu sehen. Ab Montag präsentieren das ZDF und andere Medien dann kurze Clips von allen Spielen in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram.

Wenn Sie das St. Pauli-Spiel nicht live im TV sehen können oder kein Abo bei Sky und DAZN haben, können Sie die Partie gegen Mainz stattdessen kostenlos im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de erfahren Sie per Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone alle wichtigen Highlights live und kostenfrei. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Sonntag rund eine Stunde vor Anpfiff ab 14.30 Uhr ganz aktuell mit der Startelf beider Mannschaften.

Wer spielt? Wer fällt aus? Die möglichen Aufstellungen

Vor allem für St. Pauli ist es eine enorm wichtige Partie, doch auch Mainz wird keine Punkte herschenken wollen in der Endphase dieser Saison. Beide Mannschaften werden daher sehr wahrscheinlich ihre besten Spieler aufs Feld schicken. Eric Smith dürfte sein Comeback in der Startelf geben. Nach den Eindrücken aus dem Training in dieser Woche lassen sich die folgenden Aufstellungen vermuten:

FC St. Pauli: Vasilj – Ando, Wahl, Mets – Saliakas, Smith, Irvine, Pyrka – Sinani, Fujita – Hountondji; Trainer: Blessin

1. FSV Mainz 05: Batz – da Costa, Posch, Kohr – Widmer, Sano, Mwene – Nebel, Amiri – Becker, Tietz; Trainer: Fischer

Ausfälle: Pereira Lage (Knieverletzung), Sands (Sprunggelenksverletzung), Jones (Syndesmoseriss), Spari (Syndesmoseriss) / Silas (Schien- und Wadenbeinbruch), Lee (Fußverletzung), Hollerbach (Achillessehnenriss), Leitsch (Oberschenkelverletzung), Bos (angeschlagen)

Bilanz: Wie stehen die Chancen für St. Pauli?

Statistisch gesehen stehen die Chancen für St. Pauli auf einen Sieg gar nicht so schlecht. Zwar steht Mainz im Mittelfeld der Tabelle und damit deutlich höher als der Kiezklub, der als Sechzehnter gegen den Abstieg spielt. Bis vor wenigen Wochen jedoch steckten auch die „Nullfünfer“ noch im Abstiegskampf. Vor allem die Braun-Weißen benötigen dringend Punkte im Tabellenkeller, nachdem sie vergangene Woche in Heidenheim abermals mit 0:2 verloren haben. Der Rückstand auf das rettende Ufer verbleibt bei fünf Punkten, der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz hingegen ist auf einen Zähler geschmolzen. Im Endspurt dieser Saison geht es also um jeden Punkt.

Legendär: Rüdiger Wenzel (r.) trifft im Oktober 1974 für den FC St. Pauli beim fulminanten 8:3 im DFB-Pokal gegen Mainz. WITTERS Legendär: Rüdiger Wenzel (r.) trifft im Oktober 1974 für den FC St. Pauli beim fulminanten 8:3 im DFB-Pokal gegen Mainz.

Auch in den bislang 28 Aufeinandertreffen in der Bundesliga, der 2. Liga, im DFB-Pokal und in der Aufstiegsrunde der Regionalliga war der Ausgang zwischen Mainz und St. Pauli oft sehr ausgeglichen. Acht Siege gab es für den Kiezklub, neun Siege für die Mainzer, elf Partien endeten mit einem Unentschieden. In der Ersten Liga ist St. Pauli in allen fünf Partien jedoch noch sieglos, darunter auch im Hinspiel, als es ein torloses 0:0 gab. Wettanbieter setzen daher bei ihren Quoten gleichermaßen auf beide Teams. Spektakulär war in der Historie vor allem das bislang einzige Duell im DFB-Pokal – 1974 siegte der FC St. Pauli in der 2. Runde torreich mit 8:3.

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