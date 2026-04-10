FC St. Pauli gegen Bayern München: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Der FC St. Pauli steckt tief im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Nun steht die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin vor dem wohl schwersten Spiel der Saison. Der Kiezklub empfängt am 29. Spieltag den FC Bayern München am Millerntor. Tickets für das Topspiel sind schon seit Wochen restlos ausverkauft. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie am Sonntag bei Sky, DAZN & Co. live im TV und im Stream sehen können.

Anpfiff des Spiels zwischen St. Pauli und Bayern München ist am Samstag, den 11. April 2026, um 18.30 Uhr im Millerntorstadion in Hamburg. Die Partie wird nicht im Free-TV zu sehen sein, es gibt keine kostenlose Übertragung im Fernsehen. Stattdessen zeigt Sky das Spiel live und exklusiv im Pay-TV sowie im Livestream bei Sky Go und WOW. Dafür benötigen Sie ein Abo. Einen Livestream bei DAZN, Magenta TV, Amazon Prime oder Disney Plus gibt es nicht.

St. Pauli-Spiel gegen Bayern München live im TV bei Sky

Die Übertragung bei Sky beginnt am Samstag um 17.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Top Event HD. Dort wird es eine Stunde vor Anstoß ausführliche Vorberichte zum FC St. Pauli und zum FC Bayern geben. Um 18 Uhr startet zudem die Vorberichterstattung bei Sky Sport News HD. Da die Partie das Topspiel des Spieltags ist, gibt es eine besonders ausführliche Berichterstattung.

Karol Mets (mit Ball) und Eric Smith (M.) versuchen im Hinspiel vergeblich, das Tor von Luis Díaz (verdeckt) zu verhindern. WITTERS Karol Mets (mit Ball) und Eric Smith (M.) versuchen im Hinspiel vergeblich, das Tor von Luis Díaz (verdeckt) zu verhindern.

Das Spiel wird dann ab 18.30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Top Event HD zu sehen sein. Moderator im Studio ist Sebastian Hellmann, Experten sind die ehemaligen Fußball-Nationalspieler Lothar Matthäus und Tabea Kemme. Live-Kommentator ist Wolf-Christoph Fuss. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Partie bei Sky Sport Bundesliga 3 HD in einem Tactical Feed zu verfolgen. Es handelt sich dabei um eine Live-Analyse mit Spieldaten. Im Radio läuft eine Live-Reportage bei der ARD-Sportschau, in der ARD-Audiothek und im Webradio.

Direkt im Anschluss an das Spiel zwischen St. Pauli und Bayern München zeigt Sky ausführliche Nachberichte, Analysen, Interviews mit Spielern und Highlights. Unmittelbar nach Abpfiff gibt es bei RTL Plus (RTL+) eine Zusammenfassung mit allen Toren und Höhepunkten. Im Free-TV ist erst um 21.45 Uhr ein Zusammenschnitt der Partie im ZDF zu sehen. Sport1 darf außerdem am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr die Highlights aller Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga zeigen. Ab Montag präsentieren das ZDF und andere Medien dann kurze Clips von allen Spielen in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram.

FC St. Pauli – FC Bayern München: Alle Infos im Überblick

Saison : Fußball-Bundesliga 2025/26, 29. Spieltag

: Fußball-Bundesliga 2025/26, 29. Spieltag Datum : Samstag, 11. April 2026

: Samstag, 11. April 2026 Spielort : Millerntor-Stadion, Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg-St. Pauli

: Millerntor-Stadion, Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg-St. Pauli Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Free-TV : keine Übertragung im Fernsehen

: keine Übertragung im Fernsehen Pay-TV : Sky (Abo)

: Sky (Abo) Stream / Livestream : Sky Go, WOW (Abo)

: Sky Go, WOW (Abo) Highlights: RTL+ (nach Spielende), ZDF (Samstagabend), Sport1 (Sonntag)

Wenn Sie das St. Pauli-Spiel nicht live im TV sehen können oder kein Abo bei Sky haben, können Sie die Partie gegen Bayern München stattdessen kostenlos im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de erfahren Sie per Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone alle wichtigen Highlights live und kostenfrei. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Samstag rund eine Stunde vor Anpfiff ab 17.30 Uhr ganz aktuell mit der Startelf beider Mannschaften.

Wer spielt? Wer fällt aus? Die möglichen Aufstellungen

St. Pauli wird sehr wahrscheinlich seine besten Spieler aufs Feld schicken. Es fehlt allerdings Jackson Irvine mit einer Gelb-Rot-Sperre. Die Startelf der Bayern dagegen wird wohl eher nicht aus den Topstars bestehen, die für das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid geschont werden. Nach den Eindrücken aus dem Training in dieser Woche lassen sich die folgenden Aufstellungen vermuten:

FC St. Pauli: Vasilj – Ando, Wahl, Mets – Pyrka, Rasmussen, Metcalfe, Ritzka – Fujita, Pereira Lage – Sinani; Trainer: Blessin

FC Bayern München: Urbig – Cardozo, Kim, Ito, Davies – Goretzka, Bischof – Karl, Guerreiro, Musiala – Jackson; Trainer: Kompany

Ausfälle: Irvine (Gelb-Rot-Sperre), Smith (Wadenverletzung), Sands (Sprunggelenksverletzung), Jones (Syndesmoseriss), Spari (Syndesmoseriss), Saliakas (angeschlagen) / Ulreich (Adduktorenverletzung), Santos (Oberschenkelverletzung)

Bilanz: Wie stehen die Chancen für St. Pauli?

Gegen den FC Bayern hat der FC St. Pauli kaum eine Chance zu gewinnen. Das liegt natürlich daran, dass die Gäste aus München der Fußball-Rekordmeister und auch in dieser Saison auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft sind. Der Kiezklub hingegen kämpft gegen den Abstieg in die 2. Liga und hofft auf den Klassenerhalt in der Bundesliga. Dafür brauchen die Braun-Weißen jeden Punkt im Endspurt dieser Saison.

2011 kassierte der FC St. Pauli (hier Markus Thorandt, 2.v.r.) gegen Daniel van Buyten und den FC Bayern eine Rekord-Niederlage. WITTERS 2011 kassierte der FC St. Pauli (hier Markus Thorandt, 2.v.r.) gegen Daniel van Buyten und den FC Bayern eine Rekord-Niederlage.

In der Vergangenheit haben die beiden Teams bislang 25 Spiele in der Bundesliga, im DFB-Pokal, in der Regionalliga und in der Oberliga-Endrunde gegeneinander absolviert. Die Bilanz spricht klar für den Favoriten: Der FC Bayern feierte 17 Siege, der FC St. Pauli gewann 3 Partien, dazu gab es 5 Unentschieden. Gegen die Bajuwaren kassierte der Kiezklub seine höchste Bundesliga-Niederlage aller Zeiten (1:8 am 7. Mai 2011). Unvergessen bei den Fans ist jedoch vor allem der 2:1-Erfolg am 6. Februar 2002, als die Münchner kurz zuvor den Weltpokal gewonnen hatten. Das Spiel ging als „Weltpokalsiegerbesieger“ in die Kiez-Geschichte ein.

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