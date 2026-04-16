FC St. Pauli gegen 1. FC Köln: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Für den FC St. Pauli steht ein enorm wichtiges Spiel im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga an. Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin empfängt am 30. Spieltag dieser Saison den 1. FC Köln am Millerntor und damit einen direkten Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt. Für beide Mannschaften ist ein Sieg wichtig, um den Abstieg in die 2. Liga zu verhindern. Tickets für das Freitagabendspiel sind bereits restlos ausverkauft. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie am Freitag bei Sky, DAZN & Co. live im TV und im Stream sehen können.

Anpfiff des Spiels zwischen St. Pauli und Köln ist am Freitag, den 17. April 2026, um 20.30 Uhr im Millerntorstadion in Hamburg. Die Partie wird nicht im Free-TV zu sehen sein, es gibt keine kostenlose Übertragung im Fernsehen. Stattdessen zeigt Sky das Spiel live und exklusiv im Pay-TV sowie im Livestream bei Sky Go und WOW. Dafür benötigen Sie ein Abo. Einen Livestream bei DAZN, Magenta TV, Amazon Prime oder Disney Plus gibt es nicht.

St. Pauli-Spiel gegen 1. FC Köln live im TV bei Sky

Die Übertragung bei Sky beginnt am Freitag um 19.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Top Event HD. Dort wird es eine Stunde vor Anstoß ausführliche Vorberichte zum FC St. Pauli und zum 1. FC Köln geben. Um 20.15 Uhr startet zudem die Vorberichterstattung bei Sky Showcase HD. Da die Partie als „Flutlicht-Freitag“ zelebriert wird, gibt es eine besonders ausführliche Berichterstattung.

Im Hinspiel erkämpften sich Jackson Irvine und der FC St. Pauli ein spätes 1:1 in Köln. WITTERS Im Hinspiel erkämpften sich Jackson Irvine und der FC St. Pauli ein spätes 1:1 in Köln.

Das Spiel wird dann ab 20.30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Top Event HD und Sky Showcase HD sowie in UHD zu sehen sein. Moderatorin im Studio ist Katharina Kleinfeldt, Experten gibt es dieses Mal keine. Live-Kommentatoren sind Hansi Küpper und sein Sohn Cornelius „Corni“ Küpper. Im Radio läuft eine Live-Reportage bei der ARD-Sportschau, in der ARD-Audiothek und im Webradio.

Direkt im Anschluss an das Spiel zwischen St. Pauli und Köln zeigt Sky ausführliche Nachberichte, Analysen, Interviews mit Spielern und Highlights. Unmittelbar nach Abpfiff gibt es bei RTL Plus (RTL+) eine Zusammenfassung mit allen Toren und Höhepunkten. Im Free-TV ist erst um 23 Uhr ein Zusammenschnitt der Partie in der ARD zu sehen. Zudem ist das Spiel am Samstag Teil der ARD-„Sportschau“ um 18.30 Uhr und der Zusammenfassung im ZDF um 21.45 Uhr. Sport1 darf außerdem am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr die Highlights aller Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga zeigen. Ab Montag präsentieren das ZDF und andere Medien dann kurze Clips von allen Spielen in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram.

FC St. Pauli – 1. FC Köln: Alle Infos im Überblick

Saison : Fußball-Bundesliga 2025/26, 30. Spieltag

: Fußball-Bundesliga 2025/26, 30. Spieltag Datum : Freitag, 17. April 2026

: Freitag, 17. April 2026 Spielort : Millerntor-Stadion, Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg-St. Pauli

: Millerntor-Stadion, Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg-St. Pauli Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Free-TV : keine Übertragung im Fernsehen

: keine Übertragung im Fernsehen Pay-TV : Sky (Abo)

: Sky (Abo) Stream / Livestream : Sky Go, WOW (Abo)

: Sky Go, WOW (Abo) Highlights: RTL+ (nach Spielende), ARD (Freitagabend), ZDF (Samstagabend), Sport1 (Sonntag)

Wenn Sie das St. Pauli-Spiel nicht live im TV sehen können oder kein Abo bei Sky haben, können Sie die Partie gegen Köln stattdessen kostenlos im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de erfahren Sie per Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone alle wichtigen Highlights live und kostenfrei. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Freitag rund eine Stunde vor Anpfiff ab 19.30 Uhr ganz aktuell mit der Startelf beider Mannschaften.

Wer spielt? Wer fällt aus? Die möglichen Aufstellungen

Für beide Mannschaften ist es eine wichtige Partie, daher werden sowohl St. Pauli als auch Köln sehr wahrscheinlich ihre besten Spieler aufs Feld schicken. Es fehlt allerdings Joel Chima Fujita mit seiner fünften Gelben Karte in der Startelf. Nach den Eindrücken aus dem Training in dieser Woche lassen sich die folgenden Aufstellungen vermuten:

FC St. Pauli: Vasilj – Ando, Wahl, Mets – Saliakas, Rasmussen, Irvine, Pyrka – Sinani, Pereira Lage – Hountondji; Trainer: Blessin

1. FC Köln: Schwäbe – Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkacar, Castro-Montes – Johannesson, Martel – Maina, Kaminski – Ache, El Mala; Trainer: Wagner

Ausfälle: Fujita (5. Gelbe Karte), Smith (Wadenverletzung), Sands (Sprunggelenksverletzung), Jones (Syndesmoseriss), Spari (Syndesmoseriss) / Hübers (Knieverletzung), Kilian (Kreuzbandriss)

Bilanz: Wie stehen die Chancen für St. Pauli?

Gegen den 1. FC Köln hat der FC St. Pauli durchaus eine realistische Chance zu gewinnen. Das liegt natürlich daran, dass beide Teams im Tabellenkeller stecken und gemeinsam gegen den Abstieg kämpfen. Vor wenigen Jahren spielten beide Mannschaften noch in der 2. Liga gegeneinander und wollen nun verhindern, dorthin zurückkehren zu müssen. Dafür brauchen die Braun-Weißen ebenso wie der „Effzeh“ jeden Punkt im Endspurt dieser Saison. Auch das Hinspiel war ausgeglichen und endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Beim spektakulären 3:5 im September 2018 traf Kölns Top-Stürmer Simon Terodde (l.) zweimal gegen St. Pauli. WITTERS Beim spektakulären 3:5 im September 2018 traf Kölns Top-Stürmer Simon Terodde (l.) zweimal gegen St. Pauli.

In der Vergangenheit haben die beiden Teams bislang 32 Spiele in der Bundesliga, in der 2. Liga und im DFB-Pokal gegeneinander absolviert. Die Bilanz spricht ganz klar für den Gegner: Die Kölner feierten 21 Siege, der FC St. Pauli gewann nur 4 Partien, dazu gab es 7 Unentschieden. Der letzte St. Pauli-Sieg stammt noch aus dem Jahr 2011, es gab überhaupt nur einen Erfolg in den vergangenen 18 Aufeinandertreffen. Spektakulär war vor allem das 3:5 in der Zweitliga-Saison 2018/19. Trotzdem setzen die Wett-Anbieter dieses Mal tendenziell eher auf den Kiezklub.

Die zehn letzten Spiele in der Bundesliga im Überblick