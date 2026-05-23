Drei Ex-St. Paulianer stehen vor der Krönung einer großartigen Saison

Für die Profis des FC St. Pauli ist die Saison 2025/26 Geschichte, ausgenommen natürlich sämtliche WM-Teilnehmer. Drei ehemalige Braun-Weiße indes können am Sonntag eine bisher eh schon ausgesprochen erfolgreiche Spielzeit mit dem FC St. Gallen noch krönen.

Man kann Carlo Boukhalfa im Nachhinein zu seiner Entscheidung nur gratulieren. Im vergangenen Sommer war seine Zeit auf dem Kiez zur Neige gegangen nach drei durchwachsenen Jahren, der beim SC Freiburg ausgebildete Mittelfeldakteur musste sich neu orientieren. Dann wurde ein langjähriger St. Paulianer bei ihm vorstellig, der Rest ist eine einzige Erfolgsgeschichte.

Ex-St. Pauli-Mann Roger Stilz ist Sportchef in St. Gallen

Roger Stilz hatte das Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli geleitet, ehe die Heimat rief. Der Schweizer kehrte im Januar 2024 dorthin zurück, wo er geboren wurde, nämlich nach St. Gallen. Der dortige FC verpflichtete den heute 49-Jährigen als Nachfolger von Alain Sutter auf der Sportchef-Position, und Stilz schaffte es schließlich, Boukhalfa vom Schritt zu den Espen zu überzeugen.

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Dort traf er auf einen alten Bekannten, denn auch Lukas Daschner war von Stilz an den Bodensee gelotst worden. Zunächst als Leihgabe, im Sommer schließlich als feste Verpflichtung vom VfL Bochum. Und das Ex-St. Pauli-Trio blickt auf eine äußerst erfreuliche jüngere Vergangenheit zurück.

Ex-Kiezkicker Carlo Boukhalfa und Lukas Daschner stark

Hinter Sensationsmeister FC Thun wurde St. Gallen Zweiter in der „Brack Super League“ und qualifizierte sich fürs internationale Geschäft. Boukhalfa entwickelte sich dabei zum echten Knipser, in 41 Einsätzen traf der im offensiven Bereich eingesetzte Profi 14 Mal ins Schwarze und bereitete drei Treffer vor. Daschner, im taktischen System hinter Boukhalfa einzuordnen, kam wegen einer schweren Knieverletzung erst im November auf den Platz zurück. In 29 Partien erzielte er ein Tor (zwei Assists).

Ehemalige St. Paulianer stehen im Pokalfinale

Es können allerdings für beide Akteure noch Buden dazukommen. Denn am Sonntag steht St. Gallen im Schweizer Pokal-Finale, um 14 Uhr wird die Partie gegen den FC Stade Lausanne-Ouchy im Berner Wankdorf-Stadion angepfiffen. Und gegen den Vierten der 2. Liga wollen das Ex-St. Pauli-Trio Stilz, Boukhalfa und Daschner die grandiose Spielzeit 2025/26 mit dem Cup in den Händen abrunden.