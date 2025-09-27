mopo plus logo
Adam Dzwigala fasst sich an den Kopf.

Adam Dzwigala zeigte sich enttäuscht nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Foto: Witters / TimGroothuis

Starker Auftritt nicht belohnt: St. Pauli unterliegt eiskalten Leverkusenern

Über weite Strecken des Spiels war der FC St. Pauli mindestens ebenbürtig, wenn nicht besser als Bayer 04 Leverkusen, doch die einzig relevante Wahrheit steht am Ende auf der Anzeigetafel – und dort prangte nach Abpfiff ein 2:1-Sieg für die „Werkself“. Das 1:0 für die Gäste durch Edmond Tapsoba (25.) konnte Hauke Wahl (32.) noch umgehend korrigieren, auf den erneuten Rückstand durch Ernest Poku (58.) hatte St. Pauli jedoch nicht mehr die passende Antwort parat.

