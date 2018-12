FC St. Pauli: Der Erfolg ist Kopfsache: Mehr Teamgeist und Buden mit der Birne!

Mentale Ermüdung hat St. Paulis Trainer Markus Kauczinski nach eigener Auskunft bei seiner Mannschaft zum Ende des Fußballjahres nicht feststellen können. Der Kopf spielt immer noch mit – deutlich besser als in der vergangenen Saison. Der Erfolg der Kiezkicker ist in mehrfacher Hinsicht Kopfsache.

Im ersten Spiel der Rückrunde am Sonnabend gegen Magdeburg wollen die Kiezkicker nahtlos an die starke erste Saisonhälfte anknüpfen. Ein statistischer Wert sticht aus der Hinrundenbilanz besonders hervor: die Anzahl der Kopfballtore.

Schulbuchmäßig: Sami Allagui erzielt gegen Bochum eines von bereits acht Kopfballtoren. imago/Team 2 Foto:

Acht Treffer haben die Kiezkicker in 17 Spielen auf diese Weise erzielt (fast ein Drittel aller Tore) – und damit schon jetzt doppelt so viele wie in der gesamten vergangenen Saison! Und bereits mehr als in den vier Spielzeiten davor. Nur Köln (14) und Kiel (9) sind derzeit mit dem Kopf erfolgreicher als die Braun-Weißen.

Damit hat St. Pauli eine notorische Schwäche der vergangenen Jahre nicht nur behoben, sondern in eine Stärke verwandelt.

„Es ist wichtig, dass wir vielseitig gefährlich sind“, sagt Innenverteidiger Christopher Avevor. „Die Flanken kommen besser, Knolli (Marvin Knoll; die Red.) schlägt überragende Standards“, betont Avevor die Faktoren, die sich stark verbessert haben. Aber: „Gerade bei Standards können und müssen wir noch mehr herausholen.“

Auffällig ist, wie viele Spieler unter den Kopfball-Torschützen sind, die nicht gerade den Ruf haben, Kopfballungeheuer zu sein: Ryo Miyaichi (2), Richard Neudecker, Jeremy Dudziak und Sami Allagui.

Viel entscheidender für den aktuellen Erfolg als der Fortschritt mit der Stirn und dem Ball ist aber das, was im Inneren des Schädels stattgefunden hat. „Das Wichtigste ist, dass wir aus den Erfahrungen der vergangenen Saison gelernt haben“, sagt Sportchef Uwe Stöver. „Dazu gehört auch, sein Ego und Eigeninteressen zurückzustellen und die Frage in den Mittelpunkt zu rücken: Was kann und muss ich tun, um der Mannschaft zu helfen. Es herrscht ein besserer Geist als in der letzten Saison.“

Avevor kann das nur bestätigen. Das Mannschaftsgefüge passt jetzt extrem gut“, sagt der zweikampfstarke Abwehrmann, der als Mentalitätsspieler gilt. Die Truppe trete als Gruppe „deutlich besser und geschlossener auf“, beschreibt er die Veränderung zur Vorsaison, in der die Mannschaft im Abstiegskampf lange Zeit nicht als Einheit funktioniert hatte, weil Profis wie beispielsweise Aziz Bouhaddouz eigene Interessen nicht wie gewünscht und erforderlich hinten anstellten. „Wir haben jetzt echt einen geilen Teamspirit.“

Bei St. Pauli spielen Herz und Kopf voll mit. „Das ist aber kein Zustand, der automatisch bleibt“, mahnt Sportchef Stöver. „Daran muss man stetig arbeiten.“ Auch das ist eine Kopfsache.