FC St. Pauli : Der Kiezklub ist so links wie nie

Die grundsätzliche politische Ausrichtung des Kiezklubs ist hinlänglich bekannt. Auch sportlich ist derzeit alles auf links gedreht: Beim 2:1 gegen Holstein Kiel standen gleich sechs Spieler mit bevorzugtem linken Fuß in der Startelf von Trainer Jos Luhukay. So links präsentierte sich der FC St. Pauli noch nie!

„Linksorientierte“, das ist bekannt, sind rar im Profi-Fußball. Bei St. Pauli waren sie im Nordderby in der Überzahl: In der Abwehr spielten Kapitän Daniel Buballa und der Waliser Innenverteidiger James Lawrence, im Mittelfeld Arbeitstier Marvin Knoll, der englische Roadrunner Matthew Penney und Supertechniker Finn Ole Becker sowie Dimitrios Diamantakos als einziger nomineller Stürmer.

Lawrence erzielte Führung – natürlich ein Linksfuß



Den Weg für den extrem wichtigen ersten Saisonsieg ebnete (fast logisch!) Lawrence mit seinem Klasse-Tor zur 1:0-Führung – dies allerdings per Kopf nach Freistoß von Mats Möller Daehli. Ach, ja: Auf der Bank saßen auch noch Mittelfeldstratege Christopher Buchtmann und Dribbelkönig Cenk Sahin. Insgesamt also acht Kiezkicker, deren favorisierter Fuß sich auf der Herzseite befindet. „In dieser Anzahl so viele Linksfüße in der Mannschaft zu haben, das ist schon ungewöhnlich“, gibt Sportchef Andreas Bornemann zu, „allerdings ist das keine gezielte Systematik“. Der frühere Manager des 1. FC Nürnberg weiß natürlich auch, dass dies nicht zwangsläufig ein Vorteil ist. Er vertritt gleichwohl die Meinung, dass Linksfüße „irgendwie was Besonderes haben“.

Ex-Trainer war total überrascht



Das sieht auch Ex-St. Pauli-Trainer Olaf Janßen so, der beim Duell gegen Kiel auf Einladung des Vereins, der ihn gefeuert hatte, auf der Tribüne saß: „Es ist absolut ungewöhnlich, dass man so viele Linksfüße im Kader hat. Normalerweise wird diese Sorte Fußballer wie die Stecknadel im Heuhaufen gesucht.“ Für Janßen ist aber klar, was es mit den vielen linken Akteuren auf sich hat: „Das ist keine Strategie von Jos Luhukay. Das ist den vielen Personalproblemen geschuldet. Er glaubt, dass sich in der Startelf einiges ändert, wenn die Langzeit-Patienten Christopher Avevor, Philipp Ziereis oder Henk Veerman zurückkehren – dann wird der „linken Szene“ der Kampf angesagt.