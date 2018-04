Fans hoffen auf Lienen: Fliegt St. Pauli-Trainer Kauczinski heute raus?

Die Frage, die auf der langen Rückfahrt nach Hamburg viele Fans, aber auch die Verantwortlichen beschäftigt haben dürfte: Wie ist der freie Fall aufzuhalten – und ist Trainer Markus Kauczinski noch der Richtige für eine Wende?

Die jüngste Bilanz des Coaches ist verheerend. Sieben Spiele in Serie ohne Sieg, zuletzt drei Niederlagen in Folge und nun ein Spiel, das Kauczinski selbst als „Tiefpunkt“ bezeichnet – in einem Spiel, das die Wende bringen sollte, bringen musste – zumindest, was die Leistungskurve angeht.

Auf die Frage, ob die Vereinsführung auch nach dem 1:3 in Regensburg noch Vertrauen in den Trainer habe, antwortete Sportchef Uwe Stöver: „Wir wollen die Dinge gemeinsam bewältigen.“ Auf MOPO-Nachfrage, ob das bedeute, dass dies mit dem Trainer Kauczinski geschehen solle, sagte Stöver: „Das ist der Ansatz.“

Das klingt nicht nach einer Job-Garantie. Die Bosse werden die Situation analysieren und entscheiden müssen, wie viel Verantwortlichkeit – oder Schuld – den Coach am dramatischen Absturz der vergangenen Wochen trifft, ob er noch Impulse setzen, das Ruder herumreißen kann, nachdem er zuletzt fast alles probiert hatte – ohne Erfolg.

Fairerweise muss man sagen, dass Kauczinski mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen hatte und hat. Das muss frustrierend sein. Dennoch wirken manche Umstellungen bei Startelf und System an den vergangenen Spieltagen wie Aktionismus und sie sind nicht nachhaltig.

Manche Fans fordern, dass Ex-Coach Ewald Lienen jetzt als Retter einspringen soll. Der derzeitige Technische Direktor könnte auch als Motivator ans aktuelle Trainerteam heranrücken. In der aktuellen Situation kann sich der Klub jedenfalls keine Denkverbote leisten. Gut ist, was Hilfe verspricht. Die hat St. Pauli bitter nötig.

Der Trainer ist wie immer positiv und kämpferisch: „Die Situation ist nicht aussichtslos.“ Inwiefern das für ihn selbst gilt, wird sich am Sonntag zeigen.