FC St. Pauli ist in die Vorbereitung gestartet: So lief die erste Trainingseinheit unter Marcel Rapp und das steht vor dem Testspiel gegen Altona 93 an.

Am späten Donnerstagnachmittag war es soweit: Die neue Saison des FC St. Pauli nahm ihren Anfang. Um 17.38 Uhr trat die Mannschaft erstmals auf den Trainingsplatz an der Kollaustraße und eröffnete somit ein neues Kapitel in der Zweiten Liga. Angeführt wurden die Kiezkicker von Blessin-Nachfolger Marcel Rapp inklusive seines Trainerteams.

Das Ende der Sommerpause war derweil keineswegs zu verwechseln mit dem Ende des Sommers. Bei 30 Grad und unter der glühenden Sonne gingen die 21 Feldspieler und drei Keeper in ihre erste vollwertige Einheit. Zuvor stand Mittwoch bereits der allseits beliebte Laktat-Test an. Nicht beeindrucken ließ sich von der Hitze Joel Fujita, der im Langarm-Shirt und mit einem gewohnt breiten Grinsen auf den Platz trat. Neben den alten Bekannten mischten auch einige Jugendspieler sowie Neuzugang Samuel Klein mit.

Das erste St. Pauli-Testspiel steht vor der Tür

Anzeige

Beim Trainingsstart fehlte neben den drei WM-Fahrern (Connor Metcalfe, Jackson Irvine, Eric Smith) lediglich Manolis Saliakas, der die Geburt seines Kindes erwartet. Sogar Mathias Pereira Lage ließ sich an der Kollaustraße blicken - jedoch nur, um einem Teil der rund 120 gekommenen Fans mit Autogrammen glücklich zu machen und ein Interview zu geben, ehe er wieder im Innenraum verschwand.

Nach dem ersten Warmlaufen lag der Fokus erst einmal auf Passkombinationen, die Rapp ausführlich trainieren ließ. Der Trainer zeigte dabei viel Präsenz, gab viele Anweisungen und Ratschläge. Im Abschlussspiel ließ Rapp im Elf gegen Elf mit Dreierkette spielen, während Fujita als neutraler Spieler agierte. Für den ersten Jubel der jungen St. Pauli-Saison sorgte Ricky-Jade Jones, der im Training nach Vorarbeit von Louis Oppie das erste Tor schoss.

Anzeige

Nach genau 90 Minuten hat Rapp für das Erste genug gesehen. Nach einiges Minuten des Auslaufens oder Jonglierens ging es dann in den wohlverdienten Feierabend. Am Freitagvormittag geht es bereits mit der nächsten Trainingseinheit weiter, ehe am kommenden Dienstag der erste Test bei Altona 93 ansteht.